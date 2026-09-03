Se desploma el optimismo económico según Cadem: Un 63% cree que Chile va por mal camino y un 91% tiene expectativas negativas sobre el empleo

Este jueves se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, la que abordó la percepción de la ciudadanía sobre la situación económica del país.

Esto, luego que esta semana se revelara que el Imacec de julio tuvo una caída de 1,5%. Dicha cifra se dio a conocer luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, asegurara que la cifra de crecimiento positiva de junio había sido un “punto de inflexión” en la economía.

En este contexto, Cadem reveló que un 83% de los encuestados no se sorprendió por el resultado negativo del Imacec, y que un 63% cree que Chile va por un mal camino. Dicha cifra corresponde a un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al sondeo anterior y se ubicó en el punto más alto desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast.

👎🏻 #Cadem Tras conocerse resultado negativo del IMACEC de julio, que no sorprendió al 83%, la percepción de que Chile va por un mal camino aumenta 5pts a 63%, el nivel más alto en lo que va de este gobierno#PlazaPública pic.twitter.com/MPEPlwPtM7 — Cadem_cl (@Cadem_cl) September 3, 2026

De forma paralela, se reveló que las expectativas negativas de empleo llegan al 91%, el nivel más alto desde la pandemia.