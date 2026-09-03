Condenan a hospital de Calama a pagar $380 millones por muerte de paciente tras falla en anestesia durante parto

La Corte de Apelaciones de Antofagasta condenó al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama y al Servicio de Salud Antofagasta a pagar $380 millones a la familia de una paciente que murió tras sufrir una complicación anestésica durante su trabajo de parto.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal acogió una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y revocó una sentencia previa del Tercer Juzgado Civil de Calama que había rechazado la acción.

Según consigna la resolución judicial, la atención recibida por la mujer desde su ingreso al recinto asistencial hasta su fallecimiento “no se ciñó a la lex artis de la ciencia médica”, debido a que los procedimientos adoptados no fueron los adecuados.

Los hechos se remontan al 27 de julio de 2020, cuando la paciente se encontraba en trabajo de parto en el Hospital Dr. Carlos Cisternas.

Entre los antecedentes considerados por la Corte figura un peritaje médico legal elaborado en 2023 por Sergio Cerda San Martín, médico legista, especialista en Anestesiología y perito de la Unidad de Responsabilidad Médica del Servicio Médico Legal de Santiago.

De acuerdo con el fallo, el especialista concluyó que, pese a que pudieron existir infecciones intrahospitalarias y un diagnóstico erróneo de COVID-19, el origen del daño sufrido por la paciente, que previamente se encontraba sana, estuvo directamente relacionado con un evento anestésico durante el trabajo de parto.

El informe estableció una falta a la lex artis por parte del equipo de Anestesia de Maternidad, debido a que se permitió o indicó la administración de una dosis de analgesia epidural fuera de los márgenes establecidos por la guía AUGE-Minsal.

Según recoge la resolución, el procedimiento fue realizado por personal TENS que no contaba con entrenamiento en anestesia ni reanimación cardiopulmonar.

La dosis evolucionó hacia una denominada “espinal total”, complicación que el peritaje identificó como el evento inicial que desencadenó posteriormente el desenlace fatal.

Cómo se distribuirán los $380 millones

Con estos antecedentes, la Corte de Apelaciones rechazó la excepción de cosa juzgada planteada por el Hospital Dr. Carlos Cisternas y acogió la demanda presentada por los familiares.

El tribunal ordenó al hospital y al Servicio de Salud Antofagasta pagar conjuntamente un total de $380 millones por concepto de daño moral, distribuidos de la siguiente manera:

$200 millones para el cónyuge de la víctima.

para el cónyuge de la víctima. $100 millones para su hijo.

para su hijo. $40 millones para cada una de sus dos sobrinas.

La sentencia establece además que las sumas deberán incrementarse con intereses corrientes para operaciones no reajustables desde la notificación del fallo hasta que se concrete su pago.

Tras conocerse la resolución, la dirección del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama señaló que respeta el fallo y reiteró sus condolencias a la familia de la paciente, según consignaron medios locales.

El establecimiento aseguró que tras el fallecimiento se realizaron investigaciones administrativas y sumarios para establecer eventuales responsabilidades internas.

Además, afirmó que desde entonces se aplican revisiones de los protocolos de Anestesia y Maternidad destinadas a reforzar la seguridad de los procedimientos.