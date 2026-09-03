Despegar deberá indemnizar con más de $1 millón a clienta a quien le canceló reserva a Brasil: Empresa también fue multada con más de $700 mil

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Despegar.com Chile SpA al pago de indemnizaciones por más de $1,1 millones y una multa de 10 UTM —lo que equivale a unos $700 mil— tras responsabilizar a la agencia por la anulación de una reserva de vuelo a Brasil y estadía adquiridas por una clienta.

Según lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia de primera instancia al determinar que la empresa vulneró la Ley sobre Protección a los Derechos de los Consumidores al no responder por los servicios contratados.

El tribunal desestimó la defensa de la intermediaria, que pretendía derivar toda la responsabilidad a la aerolínea Sky debido a una mala asignación de boletos.

Los jueces acreditaron que Despegar cobró el servicio, confirmó la compra, emitió el itinerario e instruyó el check-in a la pasajera, remarcando que “el control sobre todas estas acciones no puede ser derivadas únicamente hacia la aerolínea”.

Además, se constató que la compañía solo instó a reprogramar el itinerario, sin gestionar una solución concreta ni reintegrar el dinero.

La resolución judicial ordenó a la agencia compensar a la afectada con $669.594 por daño emergente reajustable y $500.000 por daño moral, ratificando la obligación directa de la proveedora ante incumplimientos que afecten a los clientes en su plataforma.