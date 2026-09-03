State of Play de Sony hoy: Horario en Chile, lo confirmado y los juegos que podrían aparecer

PlayStation realizará este jueves 3 de septiembre un nuevo State of Play, con anuncios y actualizaciones de videojuegos para PS5, seguido inmediatamente por una segunda transmisión dedicada a títulos desarrollados en Japón y otros países de Asia.

Según informó oficialmente Sony Interactive Entertainment a través de PlayStation Blog, ambas presentaciones comenzarán a emitirse desde las 09:00 horas de Chile a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

El primero será el State of Play tradicional, que incluirá novedades de PlayStation Studios y compañías third party. Una vez que termine, comenzará State of Play Japan, que volverá a contar con Yuki Kaji como presentador.

Sony no ha revelado la duración de las transmisiones ni el listado completo de videojuegos que aparecerán.

Final Fantasy VII Revelation: el gran confirmado

Por ahora, Final Fantasy VII Revelation es el único videojuego cuya presencia fue confirmada expresamente por Sony para el State of Play principal.

PlayStation informó que el evento cerrará con un “vistazo extendido” al vasto mundo de la tercera y última entrega del proyecto remake de Final Fantasy VII.

El título de Square Enix tiene previsto su lanzamiento para 2027 en PlayStation 5. Durante Gamescom 2026, Sony situó su estreno para la primavera del hemisferio norte de ese año.

Los antecedentes publicados hasta ahora muestran que Cloud y sus compañeros podrán recorrer el mundo a bordo del Highwind, mientras que Cid Highwind y Vincent Valentine pasarán a integrar el grupo de personajes jugables.

Marvel’s Wolverine, uno de los candidatos

Entre las apariciones posibles destaca Marvel’s Wolverine, el próximo exclusivo de Insomniac Games, principalmente por la cercanía de su lanzamiento.

El videojuego llegará a PS5 el 15 de septiembre y PlayStation publicó nuevos antecedentes sobre sus mecánicas y características el pasado 28 de agosto.

Una nueva aparición en el State of Play permitiría a Sony realizar uno de sus últimos impulsos promocionales antes del estreno. Sin embargo, PlayStation no ha confirmado que Wolverine forme parte del evento.

Algo similar ocurre con Control Resonant, de Remedy Entertainment, cuyo estreno está fijado para el 24 de septiembre, y Onimusha: Way of the Sword, que llegará a PS5 al día siguiente.

Intergalactic y God of War Laufey

Una de las mayores incógnitas gira en torno a los próximos grandes proyectos de los estudios propios de Sony.

Entre ellos está Intergalactic: The Heretic Prophet, la nueva propiedad intelectual de Naughty Dog. El videojuego fue anunciado oficialmente, pero todavía no cuenta con fecha de lanzamiento.

También podría aparecer God of War Laufey, la nueva entrega de Santa Monica Studio protagonizada por Faye. Sony confirmó en junio que el juego llegará exclusivamente a PS5 y actualmente tiene su estreno fijado para el 16 de febrero de 2027.

Hasta ahora, ninguno de los dos títulos ha sido anunciado para el State of Play de este jueves.

¿Podría aparecer GTA VI?

Otro nombre que inevitablemente aparece entre las especulaciones es Grand Theft Auto VI.

La posibilidad cobra fuerza por la relación promocional entre Rockstar Games y PlayStation y porque el material reciente del videojuego fue capturado en una PlayStation 5.

Sin embargo, no existe hasta ahora un anuncio de Sony ni de Rockstar que confirme la presencia de GTA VI en el State of Play, por lo que cualquier aparición debe considerarse una posibilidad.

El esperado título de Rockstar está programado para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S.

State of Play Japan inmediatamente después

Una vez concluya la presentación general, Sony emitirá un nuevo State of Play Japan.

De acuerdo con PlayStation Blog, esta segunda transmisión estará centrada en videojuegos desarrollados por estudios de Japón y otros países asiáticos e incluirá nuevo gameplay, anuncios y presentaciones en profundidad.

La existencia de un bloque dedicado específicamente a Asia abre además la posibilidad de novedades de compañías japonesas como Square Enix y Capcom, aunque Sony tampoco adelantó los títulos que integrarán esa transmisión.

¿A qué hora es el State of Play en Chile?

Fecha: jueves 3 de septiembre de 2026.

jueves 3 de septiembre de 2026. Hora en Chile: 09:00 horas.

09:00 horas. Dónde verlo: canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Primera transmisión: State of Play.

State of Play. Después: State of Play Japan.

State of Play Japan. Juego confirmado: Final Fantasy VII Revelation.

Además de los títulos ya mencionados, juegos próximos como Final Fantasy Resonance, que se estrena el 22 de octubre, podrían tener espacio durante las presentaciones. Sony, de todos modos, ha mantenido en reserva prácticamente toda la programación para el evento.