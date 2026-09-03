CMF advierte por plataforma de inversión que no cuenta con autorización para operar: Piden resguardo con empresa E-PANDA FINANCIERO

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) advirtió a los inversionistas que la firma E-PANDA FINANCIERO SpA carece de registro y autorización para prestar servicios regulados por la Ley Fintec en el país.

La alerta del organismo fiscalizador surge tras constatar que la sociedad no culminó el trámite exigido por la normativa para operar formalmente en el mercado local.

A través de un comunicado, la CMF detalló que había iniciado gestiones para ingresar a la operadora al marco regulatorio, pero declaró el abandono de dicho procedimiento con fecha 23 de septiembre de 2025.

A raíz de esta resolución administrativa, la empresa quedó inhabilitada legalmente para ejecutar cualquiera de las actividades financieras contempladas en el artículo 2° de la Ley N° 21.521.

Frente a los riesgos de operar con intermediarios no supervisados, el regulador recomendó verificar la inscripción de las empresas en el portal web de la CMF antes de concretar inversiones o asesorías.

Asimismo, sugirió indagar en buscadores de internet posibles reclamos o comentarios negativos asociados a los nombres de los directores y productos de las compañías de interés.