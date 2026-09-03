Detienen a mayor de Carabineros acusado de hurto en Easy de La Reina

Un mayor de Carabineros fue detenido tras ser acusado de un presunto hurto al interior de una tienda Easy ubicada en el Portal La Reina, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información policial recogida por Radio Bío Bío, el hecho ocurrió durante la noche del miércoles y el funcionario fue identificado como Gonzalo Andrés de la Costa Lara.

Según los antecedentes preliminares, el oficial habría atravesado la línea de cajas sin pagar la totalidad de los productos que llevaba.

Las especies involucradas fueron avaluadas en aproximadamente $33 mil.

Tras advertir la situación, guardias de seguridad del establecimiento retuvieron al funcionario y solicitaron la presencia de Carabineros.

Personal de la 47ª Comisaría de Los Dominicos llegó hasta el recinto, adoptó el procedimiento y detuvo al mayor, quien posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

El funcionario pertenece actualmente a la dotación de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros.

Según informó 24 Horas, la institución se encuentra evaluando posibles medidas administrativas a raíz del episodio.

Fue absuelto en causa por hechos del estallido social

De la Costa había enfrentado anteriormente un proceso judicial por hechos ocurridos durante el denominado estallido social.

En mayo de 2025, el 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió de los cargos formulados en su contra por dos delitos de disparos injustificados en la vía pública, dos delitos de lesiones graves y acusaciones de apremios ilegítimos.

Las causas estaban vinculadas a procedimientos policiales ocurridos en San Joaquín en octubre de 2019 y marzo de 2020.

En uno de los episodios, el tribunal estableció que el funcionario actuó bajo legítima defensa, mientras que en el segundo no se logró acreditar que un disparo efectuado por De la Costa hubiera causado las lesiones investigadas.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la condena en costas contra el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por aquella causa.

Respecto del episodio ocurrido ahora en La Reina, la eventual responsabilidad penal del funcionario deberá ser determinada por la investigación del Ministerio Público.