Alfredo Moreno, exministro de RR.EE., por participación del Presidente Kast en el Foro Madrid: “Si yo fuera el canciller, preferiría que no fuera”

El excanciller Alfredo Moreno abordó la participación del Presidente José Antonio Kast en el V Encuentro Regional del Foro Madrid.

“Si yo fuera el canciller, preferiría que no fuera. Evidentemente, desde el punto de vista de otras personas que están en la coalición es un problema, porque ellos tienen que hablarle a un grupo más amplio, y esto no se ajusta a eso. Así que hay siempre una tensión”, sostuvo el exministro de Relaciones Exteriores en el pódcast Cómo te lo Explico.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si la presencia del Mandatario en el evento organizado por el partido español VOX y su think tank, la Fundación Disenso, puede ser complicada para su coalición, el exsecretario de Estado comentó que “de hecho lo es, es cosa de ver lo que han señalado cada uno de los miembros de la coalición, que preferirían una cosa un poco más lejana”.

Al preguntarle la periodista Paula Catena si cree que, en un escenario donde justamente se provoca esta discusión que tiende a polarizar a la misma derecha o a los partidos que sustentan al Gobierno de José Antonio Kast, y en un contexto en que él mismo se comprometió durante la campaña a que no iba a dar ciertas batallas culturales y que su apuesta era representar a este 62% del Rechazo, participar de estas instancias suma o resta, afirmó: “Creo que hay cosas que son mucho más importantes, esto en una semana nadie se va a acordar. En cambio, cosas como cuál es la relación con los partidos, ¿cómo es el gabinete?, ¿cómo funcionan los ministros? Son cosas que tienen una cosa mucho más permanente y mucho más de fondo, y que, y que son las ideas y las leyes que se proponen y las cosas que se hacen”.

Respecto al tono que espera que Kast tenga en la instancia, considera que estará alejado de un tono de campaña o de instancias partidarias.

“Cuando el Presidente de Chile habla, habla Chile, no habla un partido en particular, y estoy seguro de que el Presidente así lo va a hacer”, concluyó.