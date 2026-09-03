Radio CNN

Aprobación del Presidente Kast llega a su punto más bajo desde el inicio del Gobierno: Encuesta Cadem reveló un respaldo de 34% al mandatario

Por
Aprobación del Presidente Kast llega a su punto más bajo desde el inicio del Gobierno: Encuesta Cadem reveló un respaldo de 34% al mandatario

Este jueves 3 de septiembre se dio a conocer un nuevo sondeo de la encuesta Cadem, en el que se aborda la percepción de la ciudadanía sobre las autoridades políticas del país.

En el estudio de esta primera semana de septiembre, se reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó cuatro puntos porcentuales y llegó al 34%, su nivel más bajo en lo que va de Gobierno.

Por otra parte, la desaprobación del Mandatario subió y se ubicó en el 61%, el más alto desde que comenzó su administración.

Previamente, su punto más bajo de aprobación se había producido a mediados de mayo, cuando había caído hasta un 36% de respaldo ciudadano.

Lo más leído

Lee también