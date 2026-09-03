Javier Milei en Foro Madrid: Elogia a José Antonio Kast y afirma que “tras el derrocamiento de Allende Chile entró en estabilidad y crecimiento”

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este jueves la llegada de José Antonio Kast a La Moneda y reivindicó el período posterior al derrocamiento del expresidente Salvador Allende durante su intervención en el V Encuentro Regional de Foro Madrid en Santiago.

“Es un placer para mí poder estar nuevamente en Chile, en especial tras la victoria y reciente asunción de mi amigo José Antonio Kast”, afirmó Milei al comenzar su discurso.

El mandatario argentino sostuvo que Chile constituye un caso “emblemático” para demostrar, según su visión, la importancia de disputar lo que denomina la “batalla cultural”.

En ese contexto, afirmó: “Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

Milei agregó que durante ese período Chile se convirtió, a su juicio, en “la envidia en términos económicos de toda la región”, pero aseguró que posteriormente el país cayó en lo que calificó como “la farsa del socialismo del siglo XXI”.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno de Salvador Allende y dio inicio a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que se extendió hasta 1990.

Milei apunta contra el estallido social

El jefe de Estado argentino también entregó su interpretación sobre el estallido social iniciado en octubre de 2019.

A su juicio, las causas no estuvieron principalmente en factores como la desigualdad, sino en que los sectores partidarios del modelo económico chileno abandonaron durante años la disputa ideológica.

“Las ideas de la libertad ganaron en la práctica, pero quedó libre el camino para que desde los medios y las universidades se los socavara y vilipendiara”, sostuvo.

Milei calificó posteriormente los acontecimientos de 2019 y 2020 como una “ola de violencia izquierdista sin precedentes” y acusó a sectores de izquierda de haber legitimado el uso de la violencia para impulsar cambios políticos.

“Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”

El mandatario argentino volvió entonces a la llegada de Kast a la Presidencia y la situó dentro de un giro político que, según afirmó, atraviesa a América Latina.

“Por fortuna, esa noche oscura fue superada y Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”, señaló.

Milei mencionó también a Perú, Colombia y Ecuador como ejemplos de los “vientos de cambio” que, según su análisis, avanzan por la región.

Finalmente, llamó a las fuerzas de derecha a profundizar su coordinación internacional frente a organizaciones como la Internacional Socialista y el Foro de São Paulo.

“Ante esto, la derecha también se tiene que organizar”, afirmó.

“No nos enfrentamos a un adversario local, sino que nos enfrentamos a un adversario regional y también global”, concluyó en esa parte de su intervención.