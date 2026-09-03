Detienen en Copiapó a hombre que transportaba 74 ovoides con cocaína base en su cuerpo

Detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI de Copiapó detuvieron a un ciudadano boliviano acusado de transportar 74 ovoides con más de un kilo de cocaína base al interior de su cuerpo.

Según informó la PDI de Atacama, el procedimiento surgió a partir de una investigación desarrollada en coordinación con la Unidad SAC de la Fiscalía Regional, que permitió establecer que el imputado presuntamente cumplía funciones como “correo humano” para trasladar droga.

Las diligencias llevaron a los detectives hasta una residencial de Copiapó, donde encontraron al hombre mientras evacuaba las cápsulas que transportaba en su organismo.

En total, la policía incautó 74 ovoides que contenían 1 kilo 134 gramos de cocaína base.

El jefe de la Briant Copiapó, subprefecto José Villablanca, señaló que la cantidad corresponde a unas 11.340 dosis, según la estimación realizada por la institución.

Quedó en prisión preventiva

El fiscal Sebastián Coya, de la Unidad SAC de la Fiscalía de Atacama, explicó que las diligencias permitieron constatar que el ciudadano extranjero se encontraba expulsando los ovoides al momento de la intervención policial.

Tras su arresto, la detención fue ampliada por tres días y posteriormente el Ministerio Público lo formalizó por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, medida cautelar que fue acogida por el tribunal.

La investigación busca ahora determinar el origen y destino de la droga, además de establecer si existen otras personas involucradas en su traslado y eventual distribución.