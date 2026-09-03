Dos internos mueren tras violenta riña en cárcel de Coyhaique: Hay cuatro heridos

Dos internos murieron y cerca de cuatro resultaron heridos tras una riña con armas blancas al interior de la cárcel de Coyhaique durante la mañana de este jueves.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 09:00 horas, durante el horario de desencierro, en una sección destinada a personas condenadas que permanecían aisladas.

En conversación con Radio Bío Bío, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén, Andrea Ponce Olivares, informó que uno de los internos murió en el recinto, mientras que otro falleció posteriormente en el Hospital Regional de Coyhaique.

La autoridad agregó que cerca de cuatro personas resultaron heridas y se encontrarían fuera de riesgo vital.

Fiscalía investiga riña con armas blancas

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizan diligencias para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y la participación de los involucrados.

Por ahora, no existen antecedentes oficiales que vinculen la riña con bandas criminales o rencillas previas.

Ponce detalló que el día anterior se había realizado un allanamiento en el penal, en el que se requisaron armas. Sin embargo, explicó que los internos suelen fabricar nuevos elementos cortopunzantes con materiales disponibles dentro del recinto.

Tras el enfrentamiento, Gendarmería reforzó las medidas de seguridad, separó a parte de la población penal y anunció nuevos allanamientos.

La institución ya contactó a las familias de los dos fallecidos, mientras que la seremi calificó el episodio como de “máxima gravedad” y señaló que se revisarán los protocolos aplicados al interior de la unidad.