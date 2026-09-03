Revelan el currículum del principal socio de Fernando Cerimedo en Chile: Fue invitado a La Moneda el día que asumió el Presidente Kast

En medio de los cuestionamientos por las redes en Chile del asesor digital Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia luego de ser acusado de intentar asesinar a su expareja embarazada, se dieron a conocer nuevos vínculos con nuestro país.

De acuerdo con una nota de Ex-Ante, el principal socio en Chile de Cerimedo es el abogado Enrique García. El jurista constituyó en septiembre de 2020 la firma Numen SpA —donde declaró el 50% de la propiedad—, asumiendo como socio y directivo local de la agencia de comunicación y encuestas ligada al consultor argentino para operar en Chile.

La trayectoria de García abarca diversos sectores políticos e institucionales. Militó en el Partido de la Gente hasta agosto de 2024, colectividad que lo promovió en 2023 como árbitro del Comité Técnico de Admisibilidad en el segundo proceso constitucional.

Con anterioridad, presidió la fundación Chile Unido Por Ti —inscrita ante el Servel para captar aportes—, condujo el programa digital “Mesón Constituyente” y su consultora difundió mediciones para la Casa del Rechazo en el plebiscito de 2020.

García además, difundió en marzo de 2026 una fotografía en La Moneda junto al Mandatario y representantes gremiales, tomada el mismo día que Kast arribó al palacio presidencial.

En la publicación de su perfil de LinkedIn, García indicó que “agradezco la invitación del Presidente de la República, S.E. José Antonio Kast Rist, al acto de instalación en el Palacio de La Moneda, llevado a efecto el día 11 de marzo de 2026, en dependencias de la casa de gobierno”.

“En dicho evento pudimos compartir con los más importantes actores del sector público y privado del país, y hacernos de una impresión de las urgencias que enfrentará Chile durante el siguiente periodo constitucional. Corral y García Abogados reafirma su compromiso para seguir trabajando, como todos los días, por la prosperidad y el desarrollo de todos los habitantes de nuestro País”, sentenció el abogado.