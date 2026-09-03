1win Rail Jam organiza un desafío de freestyle con un avión en La Parva

El próximo 5 de septiembre, 1win presenta el 1win Rail Jam en el snow park de La Parva, reuniendo a 39 riders de ski y snowboard de Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos e Italia, quienes competirán en un circuito especialmente construido que incluye un avión real. Bajo el concepto “Ride. Compete. Celebrate”, 1win Rail Jam combina competencia de freestyle, cultura urbana y entretenimiento en los Andes chilenos, con el objetivo de encontrar al mejor exponente de trucos sobre nieve.

El evento se llevará a cabo en Snow Park La Parva y tendrá como elemento central de la instalación del 1win Rail Jam el fuselaje de un avión real, instalado en el snowpark para que los riders puedan deslizarse y saltar sobre él. Es la primera vez que una aeronave real se incorpora a una competencia de ski y snowboard.

La competencia combinará los formatos Rail Jam y Best Trick. Los riders serán evaluados en función de su creatividad, estilo y ejecución técnica a lo largo de múltiples rondas. 1win ha preparado un premio de US$2.500 para el ganador de Best Trick, además de otros regalos para los riders.

Entre los 39 riders confirmados se encuentran el esquiador canadiense Olivier Gingras-Gagnon; los snowboarders chilenos Álvaro Yáñez y Antonia Yáñez; la esquiadora y snowboarder Javiera Rojas; y Pedro Pizarro Sallato, además de atletas provenientes de distintos países de Sudamérica y otras partes del mundo.

“Con 1win Rail Jam queríamos crear una competencia que les planteara a los riders un desafío inesperado —saltar sobre un avión— y, al mismo tiempo, les diera libertad para abordarlo a su propia manera. Esto refleja la esencia de 1win Extreme: apoyar a los atletas en performances ambiciosas y crear experiencias deportivas que vayan más allá de los formatos convencionales”, señaló un portavoz de prensa de 1win.

El Rail Jam es el proyecto más reciente de 1win Extreme. Anteriormente, 1win estableció un récord mundial al organizar el partido de fútbol disputado sobre un rooftop a mayor altura en Colombia, a 196 metros sobre el nivel del suelo. La organización también apoyó a DD Squad para establecer un récord mundial con un salto grupal en trampolín de 18,5 metros y ha creado desafíos deportivos poco convencionales, como skateboarding a 1.200 metros de altura, un partido de tenis dentro de un cráter volcánico y un partido de fútbol disputado sobre globos aerostáticos a aproximadamente 1.000 metros sobre el nivel del suelo.

1win Rail Jam también reunirá a figuras del deporte y el entretenimiento chileno, entre ellas el skater y atleta de Red Bull Marcelo Jiménez, María José Sáez, la surfista Rafaella Montesi y el reconocido rider John Escobar, quien ha estado colaborando con 1win durante los últimos meses.