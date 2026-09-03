¿Cómo evitar estafas al cargar combustible?: Experto entrega claves para detectar engaños en servicentro tras viralización de denuncia

Rodrigo Fernández, conocido como el “antinfluencer Otakín”, denunció en sus redes sociales ser víctima de un cobro fraudulento en una estación de servicio mediante el uso de boletas de clientes anteriores y una carga simulada.

El jefe de la carrera de Ingeniería Civil en Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Matías Pacheco, detalló en conversación con CNN AM cuáles son los métodos más comunes que utilizan algunos operadores para engañar a los conductores y qué precauciones tomar para evitar cobros indebidos.

¿Cómo operan las estafas en las estaciones de servicio?

El especialista explicó que el método más habitual consiste en distraer al conductor para no resetear el surtidor y validar la transacción con un comprobante de un cliente previo. Tal como ocurrió en el caso de “Otakín”, quien “fue a cargar 40.000 y ya había habido otro cliente anterior que cargó 40.000, entonces el bombero aprovechó de eso, llegó de haber marcado algo en el equipo como para hacer que estaba haciendo algo, puso la pistola dentro del automóvil, no cargó nada y en base a eso, luego pasó la boleta anterior que no le dio el cliente anterior“.

Frente a esto, Pacheco señaló tener principal atención “en el equipo con el que cargan el combustible (…). Básicamente, uno tiene que llegar, ver que parta desde cero la máquina y que vaya subiendo lentamente“.

¿Cómo puedo evitar estos cobros irregulares?

Para no caer en estafas al cargar combustible, el académico de la USACH recomendó seguir una serie de consejos:

Mencionado anteriormente, es importante mirar el dispensador de combustible antes de que comience a cargar y comprobar que el contador inicie en $0 y suba de manera gradual.

y comprobar que el contador inicie en $0 y suba de manera gradual. En lugar de pedir cifras redondeadas (como $20 mil o $40 mil), solicitar montos impares , (como $17 mil o $31 mil). Esta medida impide que reutilicen boletas de clientes anteriores.

, (como $17 mil o $31 mil). Verificar que la f echa, la hora exacta, el total pagado y el tipo de octanaje coincidan con la carga.

coincidan con la carga. Mantener el vehículo apagado durante la carga; de esta forma, evitar descalibraciones en la computadora interna y corroborar, al dar arranque tras el llenado, que el medidor digital haya subido lo correspondiente.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de una estafa?

Si el cliente detecta que no se le suministró el combustible pagado o que el comprobante no coincide, el especialista recomendó presentar el reclamo directo en la administración del servicentro y realizar la denuncia formal ante Carabineros o Policía de Investigaciones (PDI) para dejar registro del hecho e iniciar acciones legales correspondientes.