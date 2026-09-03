Castro se reúne con Chevesich y pide “llegar hasta el final” en procesos contra jueces por licencias médicas

El senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), se reunió este jueves con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para abordar los procesos que enfrentan más de 50 integrantes del Poder Judicial por viajes al extranjero durante períodos de licencia médica.

Tras el encuentro, Castro afirmó que llegó hasta el máximo tribunal para expresar su “preocupación y respaldo para que se haga justicia y se llegue hasta el final” en los procedimientos.

“Dichas faltas, o eventualmente presunciones de delito, tienen que ser esclarecidas por el máximo órgano jurisdiccional de Chile lo más pronto posible”, sostuvo el parlamentario.

Castro, médico y expresidente del Colegio Médico, señaló además que el caso adquiere especial relevancia por tratarse de un instrumento de seguridad social.

“Es una situación emblemática, porque habla de niveles de abuso y a veces corrupción en un instrumento de seguridad social como es la licencia médica”, agregó.

Suprema revisa 56 procesos de remoción

La reunión se produjo mientras el Pleno de la Corte Suprema se encuentra en plena revisión de 56 cuadernos de remoción abiertos contra integrantes del escalafón primario del Poder Judicial.

Los procedimientos surgieron luego de que se detectaran casos de magistrados y otros funcionarios judiciales que viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica.

La Suprema inició este miércoles 2 de septiembre los alegatos, que se realizan de manera reservada y deberán ser analizados caso a caso antes de determinar eventuales responsabilidades y sanciones.

Los 56 cuadernos fueron abiertos después de que el máximo tribunal revisara 104 investigaciones disciplinarias. La apertura de estos procesos no implica por sí sola la remoción de los involucrados.

Castro sostuvo que las investigaciones deben contribuir también a evitar nuevas irregularidades en el sistema de licencias médicas, cuya regulación ha sido objeto de discusión durante los últimos meses en la Comisión de Salud del Senado.