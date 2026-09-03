Detienen a cuarta persona por amenazas contra Kast en redes sociales: Mujer será formalizada este jueves

Una mujer fue detenida por presuntas amenazas contra el Presidente José Antonio Kast a través de publicaciones realizadas en redes sociales.

Según información entregada por Carabineros y recogida por CHV Noticias, la imputada, identificada con las iniciales R.S.P.D.P., habría difundido a través de Instagram distintos mensajes de carácter intimidatorio dirigidos al mandatario.

Los antecedentes de la investigación indican que las publicaciones incitaban a la violencia y hacían referencia a hechos homicidas ocurridos tanto en Chile como en el extranjero.

La mujer quedó a disposición de la justicia y deberá enfrentar este jueves su control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Chacabuco.

Cuarta detención por amenazas contra Kast

El caso corresponde a la cuarta detención conocida durante los últimos tres meses por amenazas contra el Presidente Kast.

En junio, un estudiante de 19 años fue detenido y posteriormente formalizado tras publicar un mensaje amenazante contra el mandatario en un grupo de WhatsApp.

Durante agosto se registraron otros dos casos: una mujer de 23 años fue detenida en Talca por presuntas amenazas de muerte a través de redes sociales y, días después, un hombre de 30 años fue arrestado en San Pedro de la Paz por amenazas contra Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.