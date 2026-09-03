“Sé que no voy a ser secretaria general”: Bachelet sincera postura en medio de complejo escenario para liderar Naciones Unidas

La ex Presidenta de Chile y actual candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió a su postulación al organismo internacional durante su participación este jueves en el foro Migración: Desafíos para el mundo, América Latina y Chile. Una conversación con Michelle Bachelet, realizado por la Universidad Diego Portales.

En la instancia, moderada por el escritor Patricio Fernández, la exmandataria abordó sus opciones de ser electa, luego de los resultados negativos en el primer “straw poll“, que la dejaron con pocas chances de ganar.

Sobre este punto, Bachelet señaló que “uno de los poderes que tienen los países es lo que se llama el «poder blando», que es la cultura, lo que hace atractivos a los países. Y ha cambiado: el poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho“.

“Entonces ese es el tema. Esa es mi opinión. No seré secretaria general después de darla; es un alivio (risas). Porque, como me dijo una gringa: «Bueno, y si no se puede hacer nada, ¿para qué quiere ser secretaria general?»”, añadió.

En ese momento, Fernández le señaló: “Eso mismo le preguntó yo”.

Ante esto, la ex Presidenta replicó: “Bueno, yo también. Tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general“.

“Lo que quiero decir es que el problema es que el mundo tiene desafíos que son globales y que nadie va a poder resolver por sí solo. Y lo hemos visto en el covid, naturalmente. Tenemos dos grandes desafíos brutales para la humanidad, que son, primero, el cambio climático (…) y el otro es una inteligencia artificial que no tenga ciertas regulaciones ni reglas claras”, remató Bachelet.