Túnel Lo Ruiz: Adjudican sistema tecnológico para monitorear el nuevo corredor que unirá Renca y Quilicura

La Sociedad Concesionaria Autopista Central, perteneciente al grupo VíasChile, adjudicó a la multinacional Indra Group el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Tráfico (SGT) que operará en el futuro Túnel Lo Ruiz. La obra subterránea, que contempla una extensión cercana a los tres kilómetros bajo el cerro Lo Ruiz divididos en dos galerías, busca conectar de manera directa el eje General Velásquez con la Autopista Américo Vespucio Norte para mitigar la congestión en el sector del Nudo Quilicura y reducir hasta en 20 minutos los desplazamientos habituales en la zona norte de la capital.

El contrato suscrito abarca desde el diseño de la ingeniería y el software base hasta la puesta en marcha de un ecosistema tecnológico centralizado. Este dispositivo integrará una red propia de comunicaciones, un Centro de Operaciones de Tráfico (COT), un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y los denominados Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Estos últimos agrupan cámaras de circuito cerrado para videovigilancia, paneles de señalización variable en ruta, puestos de telefonía de emergencia (SOS), megafonía interior, control de gálibos, barreras de contención y sistemas de medición continua del flujo vehicular.

Respecto a las características operativas del despliegue, Marcelo Peñailillo, director del Mercado de Mobility de Indra Group en Chile, afirmó que “este proyecto combina nuestra experiencia en gestión de tráfico y túneles con una arquitectura tecnológica integrada y de alta disponibilidad”. El ejecutivo detalló además que “la solución permitirá centralizar la supervisión de los sistemas críticos, detectar y gestionar incidentes y apoyar una respuesta operacional coordinada, entregando a Autopista Central una visión integral para operar el túnel con altos estándares de seguridad y eficiencia”.

La plataforma de control fue diseñada bajo parámetros de redundancia operativa y protocolos de ciberseguridad, con el objetivo de permitir la toma de decisiones en tiempo real frente a eventuales emergencias, siniestros viales o detenciones dentro del trazado. Con este paso técnico, el proyecto vial avanza en la fase de habilitación de su equipamiento crítico antes de su apertura a los automovilistas que circulan entre las comunas de Renca y Quilicura.