Panoramas para este 4, 5 y 6 de septiembre: Cueca, moda circular, circo en Peñalolén y ferias de autor

Para quienes buscan planes durante este primer fin de semana de septiembre en la capital, en el que ofrece una diversa cartelera de actividades con acceso liberado que incluye moda sustentable en Las Condes, folclore tradicional en Ñuñoa y ferias de diseño local previas a Fiestas Patrias. Además de funciones y talleres por el Día Nacional del Circo en Peñalolén.
Venta especial Parque Arauco Circular by Bloom It
Para los amantes de la moda, en el sector oriente se realiza la iniciativa Parque Arauco Circular by Bloom It, espacio pensado para renovar el clóset con ropa seleccionada de más de 15 firmas, entre ellas Karyn Coo, Malva Studios, María Cher y Pretty Ballerinas.
- Lugar: Espacio Vértice (Piso 1, Zona D), Mall Parque Arauco Kennedy.
- Fechas: Del jueves 3 de septiembre al sábado 5 de septiembre.
- Entrada: Gratuita, abierta a todo público.
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Mercado Santiago en Irarrázaval
Previo a las celebraciones de Fiestas Patrias, el Mercado Santiago y Feriakorova ofrecen actividades tales como feria de autor, música en vivo, circo y artes escénicas.
- Lugar: Parque Bustamante, salida Metro Irarrázaval.
- Fecha: Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre.
- Entrada: Liberada.
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Celebra el Día Nacional del Circo en Peñalolén
El Día Nacional del Circo se celebra en Peñalolén con actividades para toda la familia, desde talleres circenses, pintacaritas y un espectáculo a cargo del Centro Cultural La Pirueta.
- Lugar: Centro Chimkowe, Multicancha JJ.VV, Las Torres (Calle 3 #5569, sector San Luis)
- Fecha y hora: Sábado 5 de septiembre desde las 15:30 horas.
- Entrada: Gratuita y abierta a toda la comunidad.
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Vive la cueca en Bar La Tecla
Para comenzar la temporada dieciochera, el Bar La Tecla en Ñuñoa ofrece un show de música de cueca urbana encabezado por el grupo musical Achikalote.
- Lugar: Jorge Washington 164, Ñuñoa.
- Fecha y hora: Sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas.
- Entrada: Liberada.
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