Grave denuncia de Rodolfo Carter por presunta explotación sexual de menores activa investigación de Fiscalía en Villarrica

La Fiscalía Regional de La Araucanía abrió de oficio una investigación penal tras las declaraciones del senador Rodolfo Carter, quien denunció públicamente una presunta situación de explotación sexual que afectaría a menores de edad vinculadas a un hogar de Villarrica.

La fiscal vocera regional, Nelly Marabolí, informó este jueves que el Ministerio Público dispuso una orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Frente a las declaraciones públicas efectuadas por el senador Rodolfo Carter referidas a una presunta situación de explotación sexual en un hogar de menores de la comuna de Villarrica, la Fiscalía Regional de La Araucanía informa que inició de oficio una investigación penal”, señaló Marabolí.

La persecutora explicó que las diligencias tendrán como objetivo “esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades”.

La acusación realizada por Carter

La investigación surge después de declaraciones entregadas por el senador republicano durante el lanzamiento del plan “Chile Cuida a los Niños”.

En esa instancia, Carter afirmó que existiría un hogar de menores en Villarrica que estaría bajo presión de narcotraficantes y delincuentes.

“En Villarrica hay un hogar donde están acosados por narcotraficantes y delincuentes. Niñitas que son explotadas sexualmente por gente de la región con alto poder adquisitivo”, aseguró el parlamentario.

Las afirmaciones corresponden a una denuncia pública del senador y hasta ahora no existen responsabilidades penales establecidas. Será la investigación del Ministerio Público la encargada de determinar la veracidad de los antecedentes y la eventual existencia de delitos.

Previamente, el fiscal regional de La Araucanía, César Schibart, había confirmado que la Fiscalía tomó conocimiento de los dichos del parlamentario y decidió abrir una investigación de oficio, radicada en la Fiscalía Local de Villarrica.

Desde el Ministerio Público reiteraron además su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes e hicieron un llamado a quienes posean antecedentes relevantes a entregarlos a la investigación.