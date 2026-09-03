Bilateral Kast-Milei: La Moneda baja presión por decreto argentino sobre el Estrecho de Magallanes

El Presidente José Antonio Kast recibirá este jueves en La Moneda a su par argentino, Javier Milei, en una reunión bilateral marcada por la reciente controversia sobre el Estrecho de Magallanes.

Según se informó, el encuentro estaba previsto inicialmente para cerca de las 11:00 horas, aunque el horario quedó sujeto a la extensión de las actividades de Milei durante el Foro Madrid.

Será la primera vez que el mandatario argentino llegue a La Moneda desde que Kast asumió la Presidencia.

Uno de los temas que estará sobre la mesa será la polémica provocada por el Decreto 457/2021 de Argentina, que aprobó su Directiva de Política de Defensa Nacional durante el gobierno de Alberto Fernández.

El documento menciona el fortalecimiento de la “exploración, estudio y control conjunto” de determinados “espacios compartidos”, entre los que incluye al Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces, formulación que ha generado reparos desde Chile.

Kast no exigirá a Milei la firma del decreto

Durante los últimos días, autoridades chilenas habían señalado que Argentina trabajaba en un texto destinado a modificar esa referencia.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, había afirmado que el documento se encontraba listo para la firma de Milei, mientras que el canciller Francisco Pérez Mackenna también había abordado las gestiones realizadas con Buenos Aires.

Sin embargo, el Presidente Kast bajó este miércoles la presión sobre ese punto y aseguró que no exigirá al mandatario argentino firmar la modificación durante su visita a Chile.

“Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes”, afirmó el mandatario desde la región.

Kast sostuvo que para Chile tienen mayor peso los acuerdos internacionales vigentes, particularmente los tratados de 1881 y 1984.

“El Estrecho es chileno y seguirá siendo chileno y la soberanía la ejerce Chile”, enfatizó.

De acuerdo con antecedentes entregados por el periodista Ivo Goic en CNN Chile Radio desde La Moneda, hasta esta mañana no estaba contemplada una declaración conjunta de ambos presidentes después del encuentro.

La reunión permitirá abordar también otros asuntos de la relación bilateral, aunque la controversia territorial se instaló como uno de los principales antecedentes políticos de la visita.

El episodio comenzó después de declaraciones de autoridades militares argentinas sobre el Estrecho de Magallanes, que llevaron a Chile a presentar una protesta diplomática.

El Gobierno argentino posteriormente reafirmó la vigencia de los tratados limítrofes entre ambos países, mientras las autoridades chilenas han insistido en que la soberanía sobre el Estrecho no está en discusión.

El ministro Barros reforzó este miércoles esa posición y sostuvo que “lo que dice un documento que existe en otro país no puede alterar los tratados”.

Tras la bilateral, Milei continuará con su agenda en Chile, mientras que Kast participará durante la tarde en el V Encuentro Regional de Foro Madrid.