Western Union inicia procedimiento ante el Sernac por serie de reclamos en envíos de dinero al extranjero

La medida se adoptó luego de casi 2 mil reclamos de clientes que se produjeron entre 2020 y 2025.

Western Union inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) luego que se revelaran una serie de inconvenientes que afectaron a los consumidores que contrataron sus servicios para realizar transferencias de dinero hacia el extranjero.

Esta acción extrajudicial se inicia luego que el Servicio culminara una minuciosa investigación que incluyó el envío de oficios a la empresa y la revisión de los casi 1.950 reclamos que recibió de parte de los consumidores entre los años 2020 y 2025, entre otras gestiones.

Tras terminar el análisis, el SERNAC logró establecer una serie de problemas que afectaron a los consumidores, entre ellos, que cuando Western Union no lograba realizar el envío del dinero al extranjero, principalmente por inconsistencias de los datos ingresados por los propios usuarios, entre otros motivos, no informaba de manera proactiva y oportuna al consumidor sobre la falla, quienes muchas veces sólo se enteraban que la transacción había fracasado al consultarle al destinatario si había recibido el dinero.

Adicionalmente, la investigación del Servicio arrojó que la empresa no informaba oportunamente en sus términos y condiciones los plazos asociados al reembolso del dinero cuando se producían operaciones fallidas.

Finalmente, el organismo detectó retrasos en la devolución del dinero cuando los envíos fallan, excediendo los plazos informados a las personas al momento de interponer los reclamos.

Ante este escenario, el SERNAC inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con Western Union, con el objetivo que la empresa restituya el dinero a las personas que han sido afectadas, pero además busca que el proveedor implemente las medidas necesarias para evitar que este tipo de inconvenientes se repitan a futuro.