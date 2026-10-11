Vuelven las lluvias a Santiago: Pronostican hasta 20 mm y llaman a extremar precauciones en zonas afectadas por aluviones

Las lluvias regresarán a la región Metropolitana debido a la aproximación de una vaguada en altura, que favorecerá la inestabilidad desde este domingo.

A esto se le sumará, de acuerdo a Meteored, un ciclón extratropical situado en el Pacífico, frente a la zona central, que contribuirá a las precipitaciones previstas para las próximas horas.

En ese sentido, las precipitaciones podrían alcanzar su mayor intensidad durante la jornada del lunes 12 de octubre, con chubascos que se intensificarían en horas de la tarde y montos estimados de entre 10 mm y 20 mm en la precordillera.

Por su parte, la isoterma cero se situaría entre los 2.400 y 2.600 metros.

Ante este escenario, y debido a la humedad acumulada en los suelos, desde Meteored llamaron a extremar las precauciones, especialmente en los sectores afectados por los eventos de remoción en masa registrados durante el viernes.

Los chubascos continuarán el martes 13 de octubre, principalmente durante la tarde, con precipitaciones que oscilarían entre los 5mm y 15 mm en la cuenca de Santiago.

Además, la entrada de aire frío en altura reforzará las condiciones de inestabilidad y aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas.

Para el miércoles, 14 en tanto, se espera una disminución en la intensidad de los chubascos, con montos de entre 1 mm y 5 mm en la capital. Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse tormentas eléctricas y granizos.