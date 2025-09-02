¿Voto obligatorio sin sanción?: Cámara aprueba proyecto, pero rechaza multas por no concurrir a sufragar

El artículo, que establecía multas que iban desde los $34.000 hasta los $207.000 pesos (entre 0,5 y 3 UTM) fue descartado luego de obtener solo 75 votos a favor, menos de lo requerido.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que regula el sufragio obligatorio, pero rechazó la aplicación de multas para quienes no cumplan con su deber cívico.

La votación ha generado polémica entre los legisladores, particularmente desde la oposición, que acusa al oficialismo de retroceder en compromisos previamente asumidos para asegurar la efectividad de la norma.

Acusaciones de falta de compromiso

“Se mintió en la Sala por parte de muchos parlamentarios oficialistas”, declaró la diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora del proyecto.

La legisladora cuestionó duramente que, pese a existir un acuerdo previo para avanzar con sanciones proporcionales, la votación no haya alcanzado el cuórum necesario.

El artículo que establecía multas que iban desde los $34.000 hasta los $207.000 pesos (entre 0,5 y 3 UTM) fue descartado luego de obtener 75 votos a favor, quedando a solo dos votos del mínimo requerido (77).

La oposición fue clave: 47 diputados votaron en contra y 14 se abstuvieron, lo que selló el rechazo al mecanismo sancionatorio.

¿Un voto obligatorio sin consecuencias?

El proyecto, que ahora deberá ser revisado en el Senado, pretendía modificar la Ley N.º 18.700, incorporando no solo la obligatoriedad del voto, sino también un marco normativo claro para sancionar su incumplimiento.

Sin embargo, con el artículo 139 bis rechazado, el texto queda incompleto y abre interrogantes sobre cómo se garantizará la participación electoral.

El voto en Chile volvió a ser obligatorio tras una reforma constitucional en 2022, pero su implementación efectiva ha enfrentado obstáculos.