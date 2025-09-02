Cámara despachó proyecto de voto obligatorio sin multas: Esto es lo que sigue

La diputada Joanna Pérez, autora del proyecto, explicó en CNN Chile los próximos pasos tras el despacho de la iniciativa de voto obligatorio sin multas, de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Durante la tarde de este martes, en una sesión especial, la Cámara despachó sin multas el proyecto que sanciona a los ciudadanos por no votar.

La diputada de Demócratas y autora del proyecto, Joanna Pérez, explicó en Hoy Es Noticia de CNN Chile que esta iniciativa data de 2019.

⭕️ Cámara despacha sin multas el proyecto que sanciona a las y los ciudadanos por no votar. Pasa al Senado. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 2, 2025

La diputada de Demócratas y autora del proyecto, Joanna Pérez, explicó en Hoy Es Noticia de CNN Chile, que esta iniciativa data desde 2019.

“Nosotros hablábamos de ciudadanos, la multa, y por lo tanto al hablar de ciudadanos usted habla de chilenos y nacionalizados. Deja fuera a los extranjeros, por eso la discusión de los extranjeros hoy día no tiene cabida porque no estamos hablando de extranjeros en este proyecto. Los parlamentarios que han querido enredar una discusión es solamente populismo, y yo lo lamento. Y eso es lo que hicieron hoy día parlamentarios oficialistas que en toda la sesión desviaron el foco que era una multa para chilenos y nacionalizados”, comentó.

En ese sentido, aclaró que el proyecto se encuentra en primer trámite y pasará al Senado para ser revisado.