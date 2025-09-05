La radiografía de Quintana (PPD) al rechazo del voto obligatorio con multa: “Una pataleta lamentable”

El presidente del Partido por la Democracia conversó con CNN Chile Radio sobre la tensa situación legislativa que llevó a la caída del acuerdo para regular el voto obligatorio.

En una semana marcada por las tensiones políticas en el Congreso, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, abordó en CNN Chile Radio el rechazo al proyecto de ley que establecía multas para el voto obligatorio.

El parlamentario acusó a la derecha de haber “buscado ir por todo”, lo que provocó que no se concretara el acuerdo legislativo.

El debate en el Congreso se vio truncado por las diferencias en la propuesta de la multa y la inclusión del voto de extranjeros. Según Quintana, este resultado es un reflejo claro de la dificultad que tiene la Cámara de Diputados para alcanzar consensos.

¿Qué pasó con el proyecto de voto obligatorio?

El senador Quintana señaló que el acuerdo, impulsado por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, no se logró concretar debido a la “prisa” de la testera en la Cámara Baja y a la falta de comunicación entre las partes. Sin embargo, enfatizó que la principal razón del fracaso fue la posición de la oposición, que buscó una multa “excesiva”.

“Una parte de la derecha, claramente, buscó ir por todo e ir por todo significaba una multa excesiva a mi juicio para los chilenos y también para los extranjeros”, sostuvo Quintana, añadiendo que una medida como esa no es positiva para el país.

#CNNChileRadio | Senador Quintana por rechazo de proyecto de voto con multa: “Esto se dio porque la derecha buscó ir por todo, es decir, una multa excesiva para los chilenos y los extranjeros y eso sí que es ‘chilezuela’” 📡 Sigue la señal en vivo: https://t.co/LiT81CdCVd pic.twitter.com/JRavXyKDzV — CNN Chile (@CNNChile) September 5, 2025

El parlamentario también hizo una fuerte crítica al rol que jugó el tema del voto de los extranjeros en la discusión:

“El pretender que los extranjeros no dejen el voto en la urna… eso sí que es chilezuela a propósito de las consignas”, afirmó. A su vez, sostuvo que una multa, a pesar de ser necesaria para dar “incentivo” a la gente, no debe ser “desproporcionada para la falta”.

“Calculadora electoral”, “pataleta lamentable” y la reacción en el Senado

El quiebre en el acuerdo sobre el voto obligatorio generó una fuerte reacción de la oposición, que salió de la sala durante la votación de otro proyecto de ley.

Al respecto, Quintana calificó el hecho como una “pataleta” y un “espectáculo lamentable”, aunque reconoció que podría ser una señal de que la agenda legislativa podría frenarse si no se cumplen las condiciones de la oposición.

Consultado sobre si este tipo de discusiones demuestra que la mirada de los políticos no está en la ciudadanía, sino en cálculos electorales, Quintana fue categórico: “Sí, yo creo que sí, efectivamente, aquí hay calculadora o calculadoras electorales. Yo no estoy en esa línea, yo creo que hay que honrar los acuerdos”.

El senador también se refirió al proyecto de ley que busca regular el aborto hasta las 14 semanas, al cual el gobierno le puso urgencia. Quintana defendió la decisión, señalando que la ministra Orellana había planteado esta discusión hace tiempo y que era necesaria, especialmente ante la intención de sectores políticos de modificar la ley de las tres causales.

“No sé si esto —el aborto— es de los temas que hoy día más importan a las personas, a los ciudadanos, o si da cuenta de las urgencias más importantes del país, pero en dar un debate yo no veo mayor dificultad. Creo que para eso está el sistema democrático”, concluyó.