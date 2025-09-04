Aedo tras respuesta de Kast por “red de bots”: “Cuando sale pillado arranca… le pediría que actúe más viril”

El diputado y parte del equipo de Jeannette Jara se refirió a lo revelado en un reportaje sobre las cuentas "bots" que se coordinan para difundir material de desinformación, algo denunciado en su momento también por la candidata Evelyn Matthei. "Es como la secretaria Master Plop", dijo Aedo, "siempre contesta 'no sé, no sé, no sé'".

Un reportaje de CHV Noticias reveló cómo funciona la red de “bots” para llevar a cabo ataques a distintas candidaturas presidenciales como la de Evelyn Matthei o Jeannette Jara. En este, se apunta a que las personas detrás de estas cuentas ficticias o anónimas actuarían de manera coordinada para impulsar fake news o publicaciones con desinformación.

Si bien estas cuentas están a favor de la candidatura de José Antonio Kast, el propio candidato descartó estar liderando las acciones que llevan a cabo.

Sobre esto conversamos en CNN Prime con el encargado del vínculo con los empresarios en el equipo de Jeannette Jara, el diputado Eric Aedo (DC), quien criticó que Kast está actuando “como la secretaria de Master Plop: frente a lo que tiene que contestar dice ‘no sé, no sé, no sé'”.

“Son bots que están ligados a la candidatura de José Antonio Kast. Y si alguien siente que no tiene ninguna vinculación, tiene que decirlo con toda claridad y creo que en esto no ha actuado con claridad y transparencia José Antonio Kast. Y lo mismo digo con quienes estaban detrás de estas cuentas, porque esto que hemos vivido es una situación bien grave”, comentó el parlamentario.

En esa línea, indicó que la respuesta del abanderado republicano continúa en la misma línea de otras que ha dado anteriormente, donde, según Aedo, Kast contesta no saber. “Cuando salió en una foto junto a un jefe del crimen organizado, foto que fue pública, dijo no saber con quién estaba sentado. Entonces lo que espero es que José Antonio Kast sepa con quiénes se sienta, sepa quiénes tienen estos bots. Y si no lo sabe, estamos frente a un candidato presidencial que no sabe, que se sienta a comer con un jefe del crimen organizado o está rodeado en su campaña de bots que hacen daño a la democracia”.

Dentro de la respuesta del candidato presidencial del Partido Republicano esbozó que el reportaje en cuestión podría tener algo que ver con el hecho de que el periodista Sergio Jara, hermano de la candidata oficialista, sea parte del área investigativa de Chilevisión. Sin embargo, en dicho canal el área de prensa, conocida como CHV Noticias, funciona aparte del área que comprende el matinal de este canal, que es donde sí trabaja el periodista y hermano de la abanderada.

Sin ir más lejos, los autores del reportaje son los periodistas Matías González y Nicolás Sepúlveda.

“Me alegra que Chilevisión haya aclarado cuál es el rol que juega (Sergio) Jara, hermano de la candidata, al interior de ese canal y que no tiene nada que ver con el reportaje”, señaló. “Eso es lo que uno espera de estos canales y estas personas. Pero Kast dice ‘mienten’ y él se manda una mentira del porte de una catedral gótica, porque insinúa que es el hermano de la candidata presidencial quien está detrás de este reportaje. Entonces, ese es el problema que uno tiene con Kast: cuando sale pillado arranca hacia adelante culpando a otros y yo le pediría que actúe de manera mucho más viril y asuma las cosas”.