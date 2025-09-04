Kast niega vínculos con Ricardo Inaiman y Patricio Góngora, los apuntados por reportaje de CHV sobre red de bots

El candidato presidencial José Antonio Kast respondió a las acusaciones sobre una red de desinformación a su favor, aseguró no tener vínculos con las personas mencionadas en la investigación periodística y sugirió una posible intencionalidad política en el reportaje.

El candidato presidencial José Antonio Kast abordó las acusaciones sobre una supuesta red de bots que estaría operando a su favor en redes sociales, tras un reportaje de Chilevisión que vinculó a su campaña con prácticas de desinformación contra las postulantes a La Moneda Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

Fue el medio Diario La Prensa el que constató que, durante su visita a la Región del Maule, el líder del Partido Republicano negó tajantemente tener cualquier tipo de relación con las personas señaladas en la investigación, Ricardo Inaiman Barrios y Patricio Góngora, este último director de Canal 13.

¿Qué dijo Kast sobre los vínculos que esboza el reportaje de Chilevisión?

“No tengo una amistad con Patricio Góngora”, afirmó, aunque reconoció haberlo visto en reuniones públicas, al igual que “en una reunión con la plana ejecutiva del Diario La Prensa“.

Kast también cuestionó la coincidencia de que el jefe del Departamento Investigativo de Chilevisión, Sergio Jara Román, sea hermano de la candidata Jeannette Jara, quien solicitó explicaciones públicas inmediatamente después de la emisión del reportaje.

“Yo no había terminado de ver el reportaje y analizarlo, y ya estaba en las redes sociales Jeannette Jara exigiendo explicaciones”, sostuvo.

En horas de la mañana, uno de los periodistas autores del reportaje, Nicolás Sepúlveda, aseguró en Turno que “Sergio ni siquiera sabía que se iba a emitir el reportaje. La gente a veces no entiende cómo funcionan los medios, pero este reportaje lo hicimos con prensa de Chilevisión; Sergio trabaja en el matinal. Son equipos distintos”.

Campaña de Kast se defiende de las acusaciones

Ante la pregunta sobre si su campaña inventó el supuesto “Alzheimer” de la candidata Evelyn Matthei, Kast fue categórico. “No, para nada, le vuelvo a insistir, no usamos las redes sociales para ese tipo de acciones”, sentenció.

“Siempre señalo que tenemos las ideas y la convicción para ganar elecciones sin tener que hablar del resto. Nosotros hablamos de nuestras ideas, de nuestras propuestas, no tenemos tiempo para pensar o hablar de lo que están haciendo los demás”.

El candidato también reflexionó sobre la influencia de las redes sociales en las campañas políticas. “Antiguamente existía el puerta a puerta y eso hoy en día ha sido reemplazado por las redes sociales. ¿Influyen? Claro que influyen. ¿Son determinantes? Yo diría que todavía no”, concluyó.