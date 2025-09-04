Reportaje revela que director de Canal 13 lideraría grupos de bots en redes sociales: Atacan a Matthei y a Jara

El único candidato presidencial que sigue a la cuenta de @Patitoo_Verde en X -quien en verdad sería Patricio Góngora- es José Antonio Kast.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, encendió las alertas a mediados de julio al denunciar que estaba siendo víctima de una “campaña asquerosa” en redes sociales. Según señaló, habían alterado videos para hacerla parecer que tenía Alzheimer.

En un inicio, se contempló presentar una querella, pero finalmente Matthei desistió del hecho y dio el capítulo por cerrado para enfocarse en su campaña. Sin embargo, el debate vuelve a reabrirse.

En ese contexto, Renovación Nacional identificó cerca de 70 perfiles anónimos en X (antes Twitter). Entre ellos se encontraba el de Neuroc (@JackedIn), que si bien no generó ataques directos durante el periodo, actuaba como fuente de datos y legitimación para el bloque republicano, funcionando como un “account mother” que profundiza, investiga y prepara terreno para ataques posteriores.

Mi compromiso por el proyecto Republicano es al 100%, yo creo fielmente en este proyecto porque en estos momentos Chile no está para medias tintas, ya no estamos en tiempos donde podíamos creer en “acuerdos” Ganemos o perdamos (ojalá esto último no pase) aqui vamos a estar pic.twitter.com/mNXEPz31m7 — Neuroc (@JackedIn) August 30, 2025

Un reportaje de Chilevisión dio con la identidad de Neuroc: se trata de Ricardo Inaiman Barrios, un hombre de 38 años, que había sido condenado por lesiones leves luego de agredir a su propia madre.

El presunto vínculo con director de Canal 13

Otra cuenta relevante es @Patitoo_Verde. Según una denunciante del reportaje de Chilevisión, detrás de esta cuenta estaría el periodista Patricio Góngora Torrealba, miembro del directorio de Canal 13. Dicha cuenta es referida por otras cuentas de bots como “patrón” y “jefazo”.

Sin embargo, Góngora negó ser el usuario y aseguró que no posee cuenta en X. No obstante lo anterior, en 2016 la cuenta subió un pantallazo de una noticia de El Clarín, y la foto asociada a la suscripción al diario es la misma que ocupaba Góngora en su cuenta personal de Facebook.

A esto se suma que en 2020, @Patitoo_Verde contactó a Enel a través de esa misma cuenta por un corte de luz en su domicilio. En la comunicación, le indicó la dirección donde vivía, la que coincide con una propiedad registrada a nombre de Patricio Góngora en el Conservador de Bienes Raíces.

Hasta el cierre de esta edición, el único candidato presidencial que sigue a ambas cuentas a través de su cuenta de X es José Antonio Kast (Republicanos).