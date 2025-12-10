“¿Son errores o fakes?”: Vodanovic cuestiona seguidilla de datos erróneos de Kast tras alusión a 1,2 millones de muertos

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del Partido Socialista analizó el último debate presidencial, con foco en las imprecisiones del candidato republicano. Aunque dijo "querer creer" que fueron confusiones, la senadora advirtió sobre la reiteración de datos incorrectos en temas críticos como seguridad y cárceles.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, realizó un duro balance sobre el desempeño de José Antonio Kast en el debate de Anatel, asegurando que el abanderado republicano incurrió en “al menos diez errores groseros” que, a su juicio, revelan una preocupante falta de manejo de cifras o una posible estrategia de desinformación deliberada.

Sus declaraciones se dan en un contexto de alta tensión política a pocos días del balotaje, donde ambos comandos buscan captar el voto indeciso y el de quienes optaron por Franco Parisi en primera vuelta.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista: "Lo que ocurrió ayer es que confrontado Kast, no solo por Jara, sino que también por los periodistas, evadía las respuestas".

¿Qué dijo Paulina Vodanovic sobre las cifras?

Durante la entrevista, la parlamentaria se refirió al momento en que Kast mencionó erróneamente una cifra de “un millón doscientos mil muertos por año” en Chile, dato que el propio candidato corrigió posteriormente en un punto de prensa. Sin embargo, para Vodanovic, el lapsus no fue un hecho aislado.

“Quiero pensar que son errores, porque claro, cuando uno anota, puede ser que en el momento se haya traspapelado”, comenzó señalando la senadora. No obstante, profundizó en la duda sobre la intencionalidad detrás de estas imprecisiones reiteradas: “Pero uno piensa, ¿son errores o son fakes? […] Finalmente dan cuenta, creo yo, de poca preparación, de poco conocimiento“.

Vodanovic argumentó que, más allá del error numérico puntual, hubo una evasión sistemática de respuestas concretas por parte del republicano. “Él no contestaba. Finalmente evadía la respuesta. El tema, por ejemplo, de los indultos… no le quedó claro cuál es su posición“, sostuvo, agregando que Kast solía dar “largas introducciones, pero finalmente no contestaba ni un sí ni un no“.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista: "Kast, quiero pensar que fueron errores, cometió por lo menos 10 errores groseros. Habló de 1.200.000 muertos por año. Uno piensa si son errores o Fakes".

Desinformación sobre cárceles y propuestas

Otro punto crítico abordado por la timonel del PS fue la afirmación de Kast sobre la cárcel La Laguna de Talca. Según Vodanovic, el candidato habló “con evidente desinformación” al criticar que el recinto se inauguró supuestamente sin presos o con muy pocos, atribuyendo mala fe al gobierno.

“Se atribuyó intencionalidad al gobierno, en circunstancia que hay contratos de concesión”, explicó Vodanovic, quien detalló que estuvo presente en la entrega y posterior inauguración del penal. Aclaró que el recinto cuenta hoy con 424 reclusos y que su ocupación obedece a un cronograma técnico: “Los contratos de concesión se van habilitando por número de camas. Por lo tanto, no se puede poblar un penal íntegramente, tiene hitos, etapas”.

Frente a la estrategia de Kast de vincular a Jeannette Jara con la administración del presidente Gabriel Boric para atacarla por la crisis de seguridad o casos como el de Monsalve, Vodanovic fue enfática en desmarcar a su candidata de una continuidad directa del gobierno actual, defendiendo en cambio una “continuidad de las buenas políticas públicas” históricas de la centroizquierda.

“Jeannette Jara sí mostró que tiene un conocimiento cabal del Estado… y que puede implementar con certeza, porque también aquí hay propuestas serias, cuantificadas“, afirmó, contrastando esto con la falta de alternativas de fondo en la vereda opuesta. “No basta con criticar… ¿Cuál es la propuesta? Porque finalmente, por criticar, todos podemos decir ‘no me gusta esta tasa’, pero no hay una alternativa. Yo creo que de verdad faltó más contenido en las propuestas de Kast”, sentenció.

Finalmente, respecto a los sondeos previos a la veda electoral que daban ventaja al republicano, Vodanovic desestimó que el resultado esté sellado. “Molesta un poco esta instalación de que ya es irreversible el resultado… Yo creo que sí se ha movido bastante la aguja”, concluyó, apostando a que el despliegue territorial en el cierre de campaña será determinante.