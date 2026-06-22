Vodanovic entrega a Núñez propuestas de ACHM por contribuciones: Buscan eliminar pagos de adultos mayores que ganen menos de $1,5 millones

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, entregó este lunes a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, las propuestas de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) para mitigar el impacto financiero que causaría la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores.
La medida, presentada en el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, ha generado diversas críticas tanto en jefes comunales de la oposición como del oficialismo, quienes reiteran que las contribuciones constituyen una de las principales fuentes de financiamiento municipal.
Al respecto, el jefe comunal de Maipú reveló que la propuesta de la asociación busca que “solamente las personas que tengan ingresos mensuales permanentes de más de $3 millones -sobre 65 años en caso de hombres y sobre 60 años en mujeres- paguen la totalidad de sus contribuciones”, según consignó La Tercera.
Añadió que “quienes tengan ingresos entre $1,5 millón y $3 millones pagan la mitad de sus contribuciones y toda persona que gane menos de $1.5 millón todos los meses no paga ni un peso de contribuciones, quedando totalmente exenta”.
Según Vodanovic, las iniciativas planteadas por el gremio municipal buscan “aliviarle la carga a las personas mayores que están complicadas con el pago de contribuciones y permitir que aquellas que tienen buena situación y mayor ingreso puedan pagar y no desfinanciar por completo a los municipios de Chile”.
Además, valoró el encuentro con Núñez: “Hay un ánimo de encontrar puntos de acuerdo, de trabajar por el bien del país y entender que, más allá de las diferencias políticas, tenemos que velar por el desarrollo de leyes que no perjudiquen a los vecinos de las distintas comunas que representamos”.
La Asociación Chilena de Municipalidades entregará durante la tarde de esta jornada sus propuestas al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.
¿En qué consisten las medidas propuestas por la ACHM respecto al pago de contribuciones?
Según lo revelado por el jefe comunal, se propone que el pago de las contribuciones funcione de manera escalonada bajo los siguientes criterios:
- Pago del 100%: Deberán pagar la totalidad de sus contribuciones todos los adultos mayores que tengan ingresos mensuales superiores a los $3 millones.
- Pago del 50%: Pagarán la mitad de sus contribuciones los adultos mayores con ingresos mensuales que se ubiquen entre los $1,5 millones y los $3 millones.
- Exención total: Quedarán exentos de pagar las contribuciones los adultos mayores que perciban ingresos mensuales menores a $1,5 millones.
A estas medidas se les suman otras iniciativas clave detalladas por el medio antes citado:
- Cobro diferido para propiedades de alto valor: En el caso de los adultos mayores que estén eximidos del pago debido a sus ingresos mensuales, pero tengan una propiedad con un avalúo fiscal superior a los $250 millones, el cobro no se eliminará. Este se aplazará y se hará efectivo una vez que se venda el inmueble o se traspase por herencia, recaudando todo lo adeudado.
- Límite de una propiedad: El beneficio se aplicará a una sola vivienda. Es decir, si un adulto mayor posee departamentos de veraneo o locales comerciales, la exención solo estará disponible para su vivienda principal.
- Fondo de compensación estatal: Se propone la creación de un aporte fiscal compensatorio y permanente que deberá ser administrado por el Gobierno, que será adicional al Fondo Común Municipal.
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