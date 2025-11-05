Vocero de Matthei advierte el “peligroso encanto” de Kast y Kaiser: “Como el flautista de Hamelin, pero te llevan al precipicio”

El vocero de la candidatura presidencial de la otrora alcaldesa de Providencia, Carlos Maldonado, analizó la dinámica de la centroderecha de cara al 16 de noviembre en conversación con CNN Chile Radio. Defendió la figura de la alcaldesa como la única "confiable" y acusó a los líderes de la extrema derecha de ofrecer promesas "incumplibles" que solo buscan polarizar al país.

Sigue la cuenta regresiva para la elección presidencial, así también la competencia —y la tensión— dentro de los corazones de ambos bandos contendientes a La Moneda. Esta vez fue el vocero de la candidata Evelyn Matthei, Carlos Maldonado, quien se llevó el foco con una línea divisoria trazada entre la abanderada de Chile Vamos y las opciones de extrema derecha representadas por José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

En entrevista con CNN Chile Radio, Maldonado, argumentó que la otrora alcaldesa es la candidata que representa la “opción más confiable” y de acuerdos en el sector. Además, criticó a la competencia por sus promesas inviables, apelando al “peligroso encanto” que estas candidaturas ejercen sobre un sector del electorado.

“Kast, Kaiser, Parisi, se parecen un poco al flautista de Hamelin, tocan buena música, pero de ella en directo al precipicio”, sentenció el vocero.

Distancia con los “extremos”: ¿Una primaria de la derecha?

Maldonado fue consultado también por sobre si el escenario actual, donde las encuestas muestran una disputa estrecha por el segundo lugar entre Matthei, Kast y Kaiser, convierte la primera vuelta en una “primaria de la derecha”.

Maldonado, cuyo partido Demócratas proviene de la centroizquierda y la ex Concertación, rechazó esta idea: “Nosotros como Demócratas, que somos parte del conjunto de partidos que apoyan a Matthei, no nos consideramos del sector derecha, digamos, porque no lo somos, nosotros somos de centro-izquierda, de centro”.

En esa línea, enfatizó la diferencia ideológica con los extremos: “Nosotros llegamos a un acuerdo político, programático, con los partidos Chile Vamos, apoyamos con convicción la candidatura de Evelyn Matthei, pero nosotros no somos parte de ningún sector que considere que Kast o Kaiser son de nuestra misma línea”.

El vocero defendió a la candidata como una figura de derecha “razonable, liberal, constructora de acuerdos”, poniendo como ejemplo su concurrencia al acuerdo de pensiones, un tema donde los extremos, según Maldonado, se opusieron a cualquier avance.

Para el dirigente, lo que diferencia a Matthei es la consistencia y la capacidad de gestión. “Ella tiene carácter, va por él, no dura en delincuencia, en inmigración ilegal, en el terrorismo de la Araucanía, claramente nadie puede dudarlo”, sostuvo, agregando que “además, ella ha tenido logros, ha tenido logros como ministra, como alcaldesa y es una persona que sabe construir acuerdos“.

Críticas a Boric: Un “presidente de símbolos” ante la crisis de seguridad

Carlos Maldonado también dirigió sus críticas al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, particularmente por el manejo de la agenda de derechos humanos en el contexto electoral, citando la decisión de transformar el penal Punta Peuco en una cárcel común.

“Tenemos una crisis de seguridad enorme, tenemos 400 mil inmigrantes ilegales (…) y qué hace Boric? Un decreto para transformar a Punta Peuco en penal común. Cuestiones simbólicas. ¿Hay oportunismo en eso? Sí, claro, sin duda, son actos de campaña”, afirmó.

El vocero aseguró que estas acciones buscan “tratar de desviar la atención del real problema de los chilenos, que es que les resuelvan la seguridad“.

Al referirse a la gestión del actual mandatario, Carlos Maldonado fue lapidario:

“¿Sabes cuál es el tema de fondo? Que los presidentes, cuando pierden poder, como le pasó a Boric, cuando su propuesta constitucional fue rechazada abrumadoramente por la ciudadanía (…), se transforma en el presidente de símbolos”, afirmó. “Es un presidente, digamos, que lo que hace son simbolismos, porque no tiene poder real”.

La polarización como “lo que le hace mal a Chile”

Finalmente, Maldonado se refirió a la propuesta de Johannes Kaiser de “cerrar el capítulo de 1973” y la posibilidad de un indulto. El vocero descartó tajantemente esa posición, señalando que “la historia no se cierra por decreto ni por voluntarismo”.

Para Carlos Maldonado, la lección de la historia chilena es no repetir el error de la extrema polarización, que es lo que, a su juicio, representan los extremos.

“Por eso nosotros, como Demócratas, rechazamos la polarización, rechazamos la posibilidad de que en esta elección vuelva a ganar un extremo como ocurrió el 2021 con Boric, que ahora vuelva a ganar la continuidad de este Gobierno de extremo, o gane el otro extremo con Kast o Kaiser. Creo que eso le hace mal a Chile”, concluyó, insistiendo en que Evelyn Matthei es la única opción para que el país “recupere una línea política, una línea económica y una línea social que nos vaya acercando de nuevo a los países desarrollados”.