Nicolás Freire: “Pasamos de cómplices pasivos a reponer la pena de muerte e indultar a Krassnoff. Es un retroceso en la derecha”

El cientista político y académico Nicolás Freire cuestionó además la moderación de Kast, su manejo de los temas financieros y el retroceso ideológico de la derecha, advirtiendo también que algunas propuestas de Kaiser podrían representar un retroceso civilizatorio.

El cientista político y académico de la PUCV, Nicolás Freire, analizó este martes el escenario presidencial y el desempeño de los principales candidatos en los debates recientes.

En conversación con Hoy Es Noticia, Freire señaló que las estrategias de las candidaturas ya están definidas, destacando que David Jara logró reconstruirse después de su primer debate, mientras que Kaiser se ha consolidado como una amenaza para José Antonio Kast.

Según el experto, la moderación de Kast le ha generado pérdida de apoyos, mientras que Kaiser ha logrado un desempeño comunicacional muy sólido, capaz incluso de presentar propuestas que, en opinión de Freire, constituyen un retroceso civilizatorio importante.

En cuanto al estilo de debate, Freire afirmó que Kast no es un candidato que se desempeñe bien en este formato, mientras que Kaiser ha sabido utilizar la comunicación para fortalecer su posición frente a votantes indecisos.

Sobre el discurso de la derecha, Freire hizo un paralelo con escenarios internacionales: “Pasamos de los cómplices pasivos a reponer la pena de muerte e indultar a Krassnoff. Es un retroceso importante en la derecha”, y agregó que “con un discurso muy parecido al de Kaiser, Donald Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos”.

El académico también cuestionó la gestión de Kast en materia económica y financiera: “Queda clarísimo que Kast no maneja los temas de números. Hasta el día de hoy no ha respondido al financiamiento de los recortes”.

Finalmente, respecto al apoyo de figuras políticas, Freire puso en duda la vigencia de compromisos pasados: “Habría que preguntarle a los 100 personeros de la Concertación que firmaron la carta de apoyo a Matthei, si hoy estarían dispuestos a firmarla”.