Plan migratorio de Kast: Vocera explica propuesta de expulsión voluntaria y advierte a Boric que debe “hacerse cargo” de la crisis fronteriza

Mara Sedini, vocera del comando del candidato republicano José Antonio Kast, detalló en CNN Chile Radio las principales líneas del "Plan Escudo Fronterizo" y la intención de establecer expulsiones voluntarias de migrantes irregulares. En ese contexto, emplazó al actual presidente Gabriel Boric a asumir su responsabilidad en la crisis del norte, asegurando que "brilla por su ausencia" en la zona.

A solo dos semanas de la segunda vuelta presidencial, la vocera del comando de José Antonio Kast, Mara Sedini, abordó en CNN Chile Radio la estrategia de cierre de campaña, la controversia por dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser y, principalmente, la propuesta para enfrentar la crisis migratoria en la zona norte del país.

Vía voluntaria aún como la prioridad para Kast

La representante del candidato republicano reafirmó la intención de aplicar el “Plan Escudo Fronterizo” en un eventual gobierno de Kast, el cual contempla el despliegue policial y militar en la zona, el uso de mayor tecnología y, fundamentalmente, la expulsión de migrantes irregulares, priorizando la vía voluntaria.

“El tema migratorio es algo que este gobierno está absolutamente en deuda con los chilenos. No se han hecho ni se han tomado las medidas responsables para frenar la migración irregular y todo el daño que le provoca a los chilenos, a los extranjeros y a los mismos migrantes por no hacer cumplir la ley”, sentenció Sedini.

La vocera apuntó que el plan del comando considera que la expulsión voluntaria es “absolutamente viable”, citando la experiencia internacional. “Se ha visto por la experiencia internacional que dada la oportunidad van a estar dispuestos a salir y entrar con los papeles correspondientes. Eso nos descongestiona la situación y podemos además dedicarnos también a quienes entraron de manera irregular y hoy día son parte de bandas criminales”, explicó.

En este sentido, y consultada sobre por qué no optar por un empadronamiento para agilizar la situación de las personas que ya están en Chile, Sedini fue categórica en la importancia de las “señales”.

“Porque tú le estás diciendo a la gente, ‘ok, entra de manera irregular, sáltate la ley, haz las cosas mal y yo te doy un beneficio’. Eso no puede pasar, tú no puedes premiar al que hace las cosas mal, dile perfecto, sal, te equivocaste, sal, hazlo bien, pero no puedes priorizar la comodidad por hacer las cosas en regla. Al final las sociedades se mueven precisamente por eso”.

El emplazamiento a Gabriel Boric y la crisis en el norte

La vocera aprovechó la coyuntura de la entrevista para dirigir sus dardos al actual presidente, Gabriel Boric, sobre la inacción en el norte. Ante la pregunta sobre el limbo que viven algunos migrantes en la frontera, donde Perú ha militarizado la zona, Sedini afirmó que esa es una tarea diplomática del actual gobierno.

“Aquí hay otro tema que hay que tener súper claro: el actual presidente de la república es Gabriel Boric, el que se tiene que hacer cargo de eso es Gabriel Boric. José Antonio Kast todavía, si es que las cosas se dan, el 14, quedan dos semanas… Hoy día tenemos un presidente de la república que ni siquiera se aparece por la frontera, que no se ha hecho cargo de esta crisis y le guste o no, las señales están y el que tiene que ejercer el poder de la presidencia es él, pero al parecer, bueno, brilla por su ausencia y a mí eso me parece más grave”.

La vocera sostuvo que las medidas anunciadas por José Antonio Kast ya están teniendo un efecto disuasorio. “El hecho que José Antonio Kast todos los días avise cuántos días quedan, quedan 100 días por si acaso, está haciendo que la gente empiece a salir. Entonces las señales están dando resultados. Los números están diciendo que José Antonio Kast tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente y eso implica, yo creo que la gente se da cuenta que José Antonio Kast habla con la verdad”, enfatizó.

Más posturas programáticas y gobernabilidad

Respecto a la controversia generada por la senadora electa Vanessa Kaiser (Partido Republicano), quien sugirió un posible “golpe de Estado” similar al estallido social ante un triunfo de Kast, Sedini desestimó que fuera “fuego amigo” y atribuyó la declaración a una “desconfianza” generalizada hacia la oposición de izquierda.

“Yo creo que ella se está refiriendo a algo histórico. ¿Por qué vamos a confiar en que la izquierda va a ser una buena y sana oposición si no lo han sido, sobre todo el Frente Amplio y el Partido Comunista? (…) Yo creo que la declaración de Vanessa Kaiser tiene que ver exclusivamente con una desconfianza en una izquierda que no va a dejar de gobernar, que no está dispuesta a que gobierne la derecha”, afirmó.

Finalmente, consultada por los temas valóricos sensibles y la reforma de pensiones, Sedini buscó entregar un mensaje de tranquilidad al electorado, asegurando que existen límites claros en el programa. La vocera confirmó que en un eventual gobierno de José Antonio Kast, el aborto en tres causales y el matrimonio igualitario “no se tocan”.

Sobre la reforma de pensiones, indicó que la principal diferencia con la izquierda es “que a los chilenos se les esté el Estado le esté cobrando o le esté quitando parte de su ahorro”, pero aseguró que no se buscará perjudicar “los ahorros, ni la PGU, ni ninguna de esas mentiras” que circulan en la campaña.