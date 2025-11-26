Senadora electa Vanessa Kaiser: “Nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno”

Kaiser planteó que el país podría enfrentar “otro golpe de Estado” durante el próximo gobierno si no se fortalece la relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

Vanessa Kaiser, senadora electa del Partido Nacional Libertario por La Araucanía, anticipó este miércoles un escenario de inestabilidad institucional para el próximo gobierno. Según señaló, el país podría enfrentar “otro golpe de Estado” si no se logra fortalecer la relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

La parlamentaria sostuvo en entrevista con La Segunda que existe un riesgo grave si no avanza una reforma judicial profunda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno… No sé cómo vamos a salir de ahí si no tenemos una reforma judicial muy avanzada y sin confianza entre el poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de Orden”.

Kaiser también cuestionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda revertir fallos emitidos por tribunales chilenos. A su juicio, esta facultad “destruye la capacidad del país de defenderse frente a un golpe de Estado, como el del 18 de octubre”.

Prioridades en seguridad para La Araucanía

En el marco de sus preocupaciones institucionales, la senadora electa planteó que uno de sus ejes será abordar la violencia en la región. Propuso decretar un estado de sitio localizado en zonas donde identifica presencia de narcoterrorismo.

Reclutamiento: Afirmó que la CAM estaría desarrollando un proceso de selección de estudiantes mapuche en universidades.

Inteligencia: Sostuvo que ese proceso "hay que perseguirlo con inteligencia" y reemplazarlo por oportunidades alejadas de la violencia.

Kaiser aseguró que apoyará sin condiciones previas al candidato presidencial José Antonio Kast. Dijo que su vínculo político no está en discusión y que su foco será la seguridad en la región que representa.

Asimismo, llamó a enfrentar la elección sin ambigüedades: “Si no te gusta Kast, vota contra Jara, así de simple”.