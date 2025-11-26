CNTV hizo sorteo para definir orden de la franja electoral: José Antonio Kast aparecerá primero y luego Jeannette Jara

La franja comenzará el próximo domingo 30 de noviembre.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó este miércoles el sorteo para definir el orden de la franja electoral para la segunda vuelta presidencial.

El balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast será el próximo domingo 14 de diciembre, por lo que ya están definidas las fechas electorales de aquí en adelante.

De esa manera, en el sorteo se estableció el orden de aparición de las candidaturas, siendo Kast el primero y Jara la segunda.

La franja electoral comenzará el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 20:50 horas, con el abanderado republicano apareciendo primero y luego aparecerá la candidata del oficialismo.

A partir de dicho día y hasta el jueves 11 de diciembre, será el período de propaganda electoral para la segunda vuelta.

Estará permitido hacer propaganda en los espacios públicos y privados autorizados, a través de la prensa, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales y por medio de activistas o brigadistas en la vía pública.

En tanto, el miércoles 3 de diciembre se dará inicio al período de campaña electoral.

A partir de las 00:00 horas del viernes 12 de diciembre “se prohíbe la celebración de toda manifestación o reunión pública de carácter electoral, así como el funcionamiento de cualquier local público o privado en el cual se realicen actividades de propaganda o reuniones de carácter electoral”, informó el Servel.