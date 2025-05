Así fue la supuesta agresión que denunció el diputado Meza por parte de Naranjo: Video muestra breve contacto

El registro difundido muestra un contacto breve entre Jaime Naranjo y José Carlos Meza durante una sesión en la Cámara Baja, en contraste con la denuncia del parlamentario republicano, quien afirmó haber sido “zamarreado fuertemente”.

Un registro audiovisual captado durante la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizada la tarde del lunes, reveló el momento en que se produjo un tenso intercambio entre los parlamentarios José Carlos Meza (Partido Republicano) y Jaime Naranjo (Partido Socialista), en el marco del debate por el Caso ProCultura.

El incidente ocurrió cerca de las 21:00 horas, mientras la presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, intervenía ante la sala. Fue en ese contexto que Meza denunció haber sido agredido físicamente por Naranjo, asegurando que el diputado socialista lo golpeó “fuertemente en el hombro”.

El video

Sin embargo, el video obtenido por CNN Chile muestra que el contacto entre ambos parlamentarios fue breve y se limitó a un toque rápido en el hombro, sin mayores forcejeos ni gestos de agresividad evidentes.

La secuencia, que dura menos de un segundo, muestra a Naranjo acercándose al pupitre de Meza y luego retirándose tras el contacto.

Tras el episodio, el parlamentario republicano se levantó visiblemente molesto, lo que generó una inmediata reacción del resto de su bancada y motivó la suspensión temporal de la sesión.

Posteriormente, Meza detalló en un punto de prensa que el golpe fue, a su juicio, deliberado y de mayor intensidad: “Estaba en el teléfono teniendo una conversación con mi mamá, se acerca, me golpea fuertemente en el hombro, me zamarrea y cuando me doy vuelta, él me alcanza a decir algo del estilo ‘te voy a traer un documento’”.

Multa a Naranjo

A raíz de la denuncia, la Comisión de Ética de la Cámara resolvió sancionar a Jaime Naranjo con una multa correspondiente al 15% de su dieta parlamentaria y le prohibió hacer uso de la palabra en seis sesiones consecutivas.

La medida fue adoptada pese a las dudas surgidas en torno a la magnitud real del incidente, según lo observado en el registro en video.