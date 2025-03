“Fui una víctima de la delincuencia”: Diputada Veloso detalla accidente en el que condujo alcoholizada tras robo en Valparaíso

Aunque reconoció que conducir en esas condiciones fue un error, la parlamentaria insistió en que fue una reacción humana ante una situación de peligro.

Este lunes, Consuelo Veloso, diputada independiente del comité del Frente Amplio, aseguró haber sido “víctima de la delincuencia” tras protagonizar un accidente de tránsito, conduciendo en estado de ebriedad la semana pasada, luego de sufrir un asalto en Valparaíso.

En conversación con Radio Ancoa, la parlamentaria cuestionó el enfoque con el que los medios de comunicación nacionales decidieron cubrir la noticia, asegurando que la atención debió estar en que ella “fue víctima de la delincuencia” y no tanto en el accidente que protagonizó.

Además, la diputada detalló que antes de este hecho, ella estaba “en una celebración privada”, lo que explicaría el alcohol que mantenía al momento del accidente.

“Yo bajo al estacionamiento, que en realidad era la calle, era al frente del edificio en el que estaba. Era tarde, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Tenía todo mi equipaje allá”, inició diciendo.

En esa línea, añadió que pidió “a una persona que iba a pedir un Uber también para irse que me ayude a bajar las cosas y en lo que nos vamos acercando al vehículo me encuentro con dos sujetos, uno sentado en el piloto, el otro en el copiloto. Me amenazan, ‘oye, te vamos a matar, tal por cual””.

Posterior a eso, los sujetos habrían empujado y amenazado a Veloso con un arma cortopunzante, a lo que la legisladora procedió a subirse a un vehículo y perseguirlos.

“En mis planes jamás hubiera estado el conducir, mucho menos en esa circunstancia”, añadió.

Asimismo, en torno al manejar bajos los efectos del alcohol, aseguró que no puede ponerse en la “posición de decir, es que fue un error o no fue un error, porque después de la guerra uno es general de su propia historia, es que no es justo”.

“Pero sí, por resguardo, le diría a la gente que no lo hiciera. Yo pude haberme muerto. Gracias a Dios estoy viva, pero hay otros chilenos que no han contado la misma historia frente a hechos graves de delincuencia que han vivido, quizás no fue la más apropiada, pero fue una reacción humana y quién puede venir a juzgar aquello, digo, más allá de lo que yo tenga que responder personalmente por esa decisión frente a un procedimiento judicial”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró haber sido una “víctima respecto a ese asalto y de la delincuencia”.

“Por supuesto, respecto a lo del resto, voy a asumir y he asumido y voy a asumir el proceso judicial como corresponda. Pero yo fui una víctima de la delincuencia y en eso no me pierdo ningún segundo”, indicó.

Finalmente, la diputada se defendió de los cuestionamientos en su contra, señalando no ser “una mentirosa en ningún caso”.

“Se trató de instalar incluso por los medios que había sido mentira lo del robo. Ojalá hubiera sido mentira, porque de hecho, si no hubiera sido lo que pasó, yo no hubiera nunca conducido”, puntualizó.