Venta ilegal de cupón de gas: Gobierno confirma denuncias y anuncia sanciones

A solo 48 horas de que se habilitara el cobro del Cupón de Gas Licuado, en redes sociales han surgido distintas denuncias respecto a la venta ilegal del beneficio económico de $27 mil.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, confirmó que el Gobierno está al tanto de la venta irregular del beneficio en conversación con Radio Bío Bío.

“Nos han llegado algunos casos. Lamentablemente, estas son malas prácticas que existen en distintos beneficios que entrega el Estado. Cuando vemos que los utilizan de mala manera, son malas señales que tenemos que condenar”, señaló.

No obstante, aseguró que “son casos aislados porque la mayoría de la población es responsable y utiliza estos beneficios correctamente”.

Además, informó que por el momento el Gobierno no ha “realizado denuncias”, pero que están monitoreando la situación.

Desde la cartera también hicieron un llamado a usar de forma responsable el beneficio en T13, “ya que es un apoyo estatal extraordinario orientado al 80% de los hogares más vulnerables del país”.

En esa línea, destacaron que “existe un esfuerzo estatal de aproximadamente $200 mil millones que debe ser adecuadamente utilizado por sus beneficiarios”.

Añadieron que “como todo proceso de entrega de apoyos por parte del Estado, existe trazabilidad de la información y fiscalizaciones en el uso del beneficio“.

Pavez advierte sanciones para quienes vendan el cupón de gas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, también se refirió a las denuncias y lamentó el hecho.

“Es lamentable y rechazamos que algunas personas intenten sacar un provecho económico de un beneficio que fue pensado y diseñado para apoyar al 80% de los hogares más vulnerables del país durante este invierno”, manifestó.

Asimismo, advirtió que al vender el beneficio “se infringe la normativa de asignación económica”, lo que podría terminar con que el Estado revoque el aporte a la familia.

“Al venderlo, se infringe la normativa de asignación económica, lo que faculta al Estado para retirar el beneficio en forma inmediata y bloquear la cuenta asociada“, remarcó.

Agregó que este tipo de ventas “puede llevar a que personas sin escrúpulos realicen la venta a través de una falsificación de esta ayuda“.