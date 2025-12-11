Venta de drones previo a Navidad: Sernac detecta problemas en el idioma de rotulados y falta de información

Desde el organismo señalaron que oficiarán a los locales con problemas para que se ajusten a la ley.

Ante el aumento de la demanda de drones por Navidad, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) decidió realizar un proceso de fiscalización en las principales capitales regionales.

El objetivo de las fiscalizaciones —que incluyó tiendas especializadas en la venta de este tipo de productos presentes en Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Región Metropolitana— fue verificar que los locales que los comercializan cumplan estrictamente con la Ley del Consumidor.

La Directora Nacional (s) del Sernac, Carolina González, sostuvo que “detectamos una serie de incumplimientos por parte de los locales que venden este tipo de productos, por lo que los oficiamos para que ajusten sus conductas comerciales a la brevedad posible a las exigencias que establece la ley, lo cual va en directo beneficio de las y los consumidores”.

Si bien el organismo sigue analizando los hallazgos, a modo preliminar detallaron una serie de incumplimientos detectados, tales como que el 85% de los locales fiscalizados no exhiben información relativa a cómo ejercer el derecho a garantía legal, un 43% no informa correctamente sus precios, un 57% comercializa drones con rotulado en un idioma distinto al castellano, y un 86% de los locales no exhibe información del jefe de local.

Frente a este escenario, el Sernac está oficiando a los locales para que se ajusten a la legislación. Adicionalmente, una vez que culmine el proceso de análisis jurídico, y en caso de estimar pertinente, el Servicio podría adoptar otras acciones de protección, como, por ejemplo, denunciar ante la justicia a los locales que tengan los hallazgos más graves, en cuya instancia arriesgan multas de hasta 300 UTM, lo que corresponde a casi $21 millones.