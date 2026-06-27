Ayuda a Venezuela: Gobierno orienta regreso de familia chilena y no descarta nuevos envíos humanitarios

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, regresó este sábado a Chile y entregó un balance de la ayuda humanitaria que el país entregó a Venezuela tras los dos terremotos que han dejado, hasta ahora, 1.420 fallecidos y 3.328 heridos.

Pavez detalló que la ayuda del Gobierno consistió en dos aeronaves, una “con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate y otro avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria”.

Según reportó la autoridad, el primer avión llegó a la base militar El Libertador de Maracay en la madrugada del viernes, mientras que el segundo arribó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en la madrugada de este sábado.

Asimismo, enfatizó que “la coordinación de esta operación se origina en el compromiso que el presidente José Antonio Kast adquirió con el gobierno venezolano y que se ejecutó de acuerdo a lo instruido por el ministro del Interior Claudio Alvarado“.

El operativo de ayuda se coordinó con la cooperación conjunta entre el Ministerio del Interior, el de Defensa, la Fuerza Aérea y el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Gobierno orienta a familia que busca volver al país

El subsecretario del Interior también abordó el fallecimiento de un ciudadano chileno en Venezuela tras los sismos, información que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer el viernes 26 de junio.

La autoridad lamentó el hecho y comentó que la “Cancillería se encuentra en contacto con la familia para dar toda la orientación necesaria y cuya identidad el gobierno mantendrá en reserva, sin perjuicio de que la familia pueda libremente disponer lo contrario”, según consignó Chilevisión.

En esa línea, mencionó a la familia chilena que reside en el país caribeño y busca regresar: “Hay una familia chilena que reside hace mucho tiempo en Venezuela que, por las razones evidentes, quiere volver a Santiago y estamos orientando… Hay actividad de vuelos comerciales, pero eso es una dificultad y, por lo tanto, el Gobierno está tratando de orientar a que esa familia pueda volver a nuestro país“.

Además, no descartó que el Estado pueda enviar más cargamentos de asistencia: “Hay que ponerse a disposición de lo que requieran los gobiernos y vamos a enviar aviones para buscar a nuestros bomberos; podríamos eventualmente aprovechar la logística de ese viaje para enviar más ayuda humanitaria”.

Equipo de bomberos USAR ya está en La Guaira

Pavez señaló que “lo más importante de esta misión fue asegurar la presencia en Venezuela de bomberos de Chile a través de su equipo USAR, fuerza de tarea altamente especializada en rescate urbano en el contexto de desastres de este tipo, que se encuentra certificada internacionalmente”.

Explicó que este equipo ahora se encuentra trabajando “en la zona más afectada por el desastre, en el sector de La Guaira, donde la situación es grave” y que permanecerán por 10 días en Venezuela.

Respecto a la condición de los rescatistas, aseguró que “están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas. Todo esto para encontrar a personas que aún puedan estar con vida entre las estructuras colapsadas en la zona afectada por el terremoto”.