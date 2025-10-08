“Vende humo”: Rincón descarta apoyo a Kast en segunda vuelta tras rumores de descuelgues desde Demócratas

La presidenta de Demócratas defendió su apoyo a Evelyn Matthei y criticó la ausencia del líder republicano en debates y foros clave.

La senadora y presidenta del partido Demócratas, Ximena Rincón, descartó tajantemente este miércoles respaldar al candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) en una eventual segunda vuelta, y lanzó duras críticas a su estilo de campaña, al que calificó de superficial y sin contenido.

“Está preocupado del eslogan, vende humo”, señaló la legisladora en conversación con La Tercera, este miércoles.

Sus declaraciones se dan en medio de especulaciones sobre una posible fuga de apoyos desde Demócratas hacia la candidatura de Kast, lo que podría tensionar la alianza de la colectividad con Chile Vamos.

Rincón enfatizó que su partido no comparte la visión del líder del Partido Republicano.

“Somos un partido de centro, que cree en los acuerdos, en el sentido común. No nos gustan los extremos”, subrayó.

Críticas a la falta de propuestas y ausencia en debates

La senadora también cuestionó la ausencia de Kast en instancias de debate público y entrevistas.

“Dice que va a combatir el crimen organizado, pero no es capaz de enfrentar a un grupo de periodistas”, afirmó, en referencia a eventos a los que el candidato ha declinado asistir, incluyendo un foro sobre temas de género realizado recientemente.

En contraste, destacó la figura de Evelyn Matthei, actual candidata presidencial del pacto Chile Grande y Unido, a quien describió como una postulante que “enfrenta los temas y presenta propuestas concretas”. Cabe recordar que Demócratas apoya la candidatura de la exalcaldesa.

Rincón insistió en que Kast ha evitado deliberadamente confrontar ideas y responder preguntas clave.

“¿Cómo va a enfrentar a un delincuente si no puede enfrentar a un periodista? ¿Por qué no fue al foro de mujeres? Son señales preocupantes”, agregó.