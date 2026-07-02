“Vemos con mucha esperanza el futuro”: Kast dice que se han destrabado más de US$ 16 mil millones en inversiones “tras 10 años de estancamiento”

“Hoy día Chile ha recuperado de parte del mundo la confianza y eso se ve reflejado en la cantidad de inversiones que se han destrabado”.

Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast abordó avances en materia económica desde la llegada al Gobierno.

El mandatario está en su gira internacional en Uruguay, donde participó de un desayuno junto a empresarios. Más tarde otorgó un punto de prensa donde comentó que en temas económicos hay “varias líneas de acción” y que una de ellas es la facilitación regulatoria.

En esa línea, afirmó que la regulación medioambiental chilena es “bastante sólida” y que se ha ido ampliando “de acuerdo a distintos criterios de distintos funcionarios. Cada uno de los funcionarios que estaba ahí determinaba una exigencia distinta para un proyecto, pasando a llevar lo que establece la ley”.

“Nosotros lo que estamos diciendo (es que) hay una ley, hay un reglamento y eso es lo que vamos a utilizar, y con algunos cambios en cargos directivos hemos logrado destrabar en este periodo de abril a junio más de 16 mil millones de dólares”, sostuvo Kast.

Y agregó que hay iniciativas que ya cuentan con las autorizaciones respectivas para iniciar y que durante el primer semestre de este 2026 “ya son 24 mil millones de dólares que han sido destrabados para lograr una inversión importante hacia nuestro país”.

“Esos son hechos, no palabras; son hechos, no discursos, y tenemos en proceso para ir aprobando más de 370 proyectos de inversión que equivalen a cerca de 90 mil millones de dólares”, aseguró.

El presidente remarcó que se trata de una gran noticia para el país “después de 10 años de estancamiento”.

“Todavía no podemos decir que el desempleo ha bajado porque estos procesos toman su tiempo. Estas inversiones van a comenzar en seis meses, un año más; algunas grandes inversiones quizás en dos años más, pero vemos con esperanza el futuro, más allá de las dificultades del momento, vemos con mucha esperanza el futuro“, cerró.