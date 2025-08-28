País policial

"Vecinos…": Revelan el último mensaje que envió Michael Peñaloza, el ingeniero asesinado en Curacaví

Por CNN Chile

28.08.2025 / 07:59

{alt}

El último mensaje que envió Peñaloza a su grupo de vecinos era una alerta por la presencia de los criminales que lo mataron. Seis minutos después de enviarlo, el hombre fue asesinado.

Este pasado miércoles, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra los cinco imputados por el asesinato del ingeniero Michael Peñaloza, ocurrida el pasado 19 de agosto durante la madrugada en Curacaví.

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público detalló la acusación contra los sujetos, a quienes imputa por el fatal atropello contra la víctima luego que le robaran su camioneta.

Según el testimonio que recoge LUN, el fiscal Leonardo Tapia, de la Fiscalía Occidente, también dio a conocer nuevos antecedentes sobre el hecho en la formalización.

Es así que reveló el último mensaje que envió Michael Peñaloza a su grupo de WhatsApp de vecinos minutos antes de salir de su domicilio a ver a los asaltantes.

A las 4:34 horas de la madrugada, el ingeniero escribió:

Vecinos… hoy se volvieron a meter en mi parcela, para abrir el auto esta vez. Sonaron las alarmas de la casa. Esto paso a las 02.20am. Por la ropa son los mismos delincuentes de la semana pasada. Puse la denuncia. Si alguien tiene alguna información, vio o escuchó algo, por favor avisarme”.

Posteriormente, salió a enfrentar a los sujetos que habían robado su vehículo. Seis minutos después de enviar el mensaje, la víctima ya había fallecido.

