Vanessa Kaiser y el rol de la futura oposición: “Nos van a tratar de transformar el país en un maldito infierno”

La senadora electa y militante del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, se refirió al desempeño de la futura oposición una vez que asuma el presidente electo José Antonio Kast, el 11 de marzo de 2026.

La senadora electa por la Región de La Araucanía, Vanessa Kaiser, abordó el rol del Partido Nacional Libertario (PNL) y el papel que tendrá la futura oposición tras dejar de ser oficialismo.

En cuanto al rol de su colectividad en el Congreso, comentó en Las Últimas Noticias que es importante respaldar las iniciativas que le hagan bien al país. Además, consideró que no existen grandes diferencias entre el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano.

Consultada sobre si el excandidato presidencial Johannes Kaiser debiese ser ministro en la administración de Kast, señaló que, por ahora, su tarea principal está enfocada en fortalecer el proyecto político del PNL y avanzar en los asuntos programáticos.

Respecto a la configuración de la oposición, sostuvo que existe una “hipocresía social que, a su juicio, blanquea a sectores violentos bajo el rótulo de socialismo democrático”, y advirtió que “nos van a tratar de transformar el país en un maldito infierno”.

En ese sentido, remarcó que la primera prioridad es garantizar la gobernabilidad y cumplir los ejes programáticos. Asimismo, enfatizó que “la amenaza de otro golpe de Estado es una realidad” y que, en ese contexto, si el país lo necesita, hará lo que deba hacer, asumiendo los costos que sean necesarios.