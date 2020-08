VIDEO RELACIONADO – Ministro Pérez por declaraciones de JVR y la postura del Ejecutivo sobre el plebiscito (1:13)

A tan sólo semanas del plebiscito del 25 de octubre y a días de que comience la propaganda por el “Apruebo” y “Rechazo”, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe manifestó que le gustaría que el presidente Piñera manifestara su postura sobre si cambiar o no la actual Constitución.

En conversación con El Mercurio, la jefa del timonel oficialista señaló, “no me gusta pautear al Presidente, pero me encantaría que dijera que está por el Rechazo”.

Bajo la misma línea, dijo que a su juicio le parece “complejo” que dentro del Gobierno existan diferentes posturas pero que valora que el presidente de la libertad a sus ministros de dar su opinión al respecto.

Lee también: “No lo puedo descartar”: Heraldo Muñoz habló de una posible carrera presidencial

“Insisto no me gusta pautear al Presidente por los medios ni decirle lo que debe hacer. No es que él deba hacerlo, pero sí me gustaría que diese su opinión”, agregó.

Consultado sobre estas declaraciones, el ministro del Interior, Víctor Pérez declaró: “nuestra tarea en materia de plebiscito es que este se haga de manera segura, ordenada, participativa y transparente”.

En cuanto a la intención específica de la timonel de la UDI, Pérez desestimó la posibilidad de que el mandatario exprese públicamente su preferencia.

“Todos tenemos opinión, el problema es que cada uno tiene su rol. Yo respeto mucho el rol de los partidos (…) pero el rol del gobierno es garantizar a todos los chilenos y chilenas, piensen como piensen, que el 25 de octubre van a tener un acto electoral seguro”, planteó.



Lee también: Gobierno asegura que “trabaja para realizar el plebiscito” y presidente Piñera llama a respetar diferencias