País Manahi Pakarati

Van Klaveren confirma que Pakarati deja funciones en Embajada en Nueva Zelandia, pero sigue siendo funcionaria diplomática

Por CNN Chile

06.01.2026 / 13:08

{alt}

El canciller señaló que se resolvió "incluir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelandia y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento".

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, saldrá de su cargo.

Esta jornada, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tuvo una sesión para conocer más antecedentes sobre la polémica que protagonizó la embajadora, quien compartió en su cuenta de Instagram una historia donde aparecía un letrero con la frase “libre determinación para la nación Rapa Nui”, a la que ella agregó la descripción “self-determination for Rapa Nui”.

Desde la Cancillería señalaron que tomaron conocimiento de la situación el 24 de diciembre y que Pakarati fue reprendida y eliminó la imagen de sus redes sociales.

De ese modo, Van Klaveren informó: “Hemos resuelto incluir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelandia y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”.

Cabe recalcar que esto no significa que Pakarati deje de ser funcionaria de Cancillería. Al hablar de adscripción, esto implica que se hará una reasignación.

El canciller apuntó a que las opiniones no son compatibles con el servicio exterior; sin embargo, Manahi Pakarati continuará siendo parte del servicio exterior, es decir, seguirá siendo funcionaria diplomática.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Contraloría: 35 personas inhabilitadas para trabajar con niños cumplieron funciones públicas en 2025 y tenían contacto con ellos
¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things en Netflix? Todo sobre One Last Adventure
Anuncian primera versión del Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo es?
Donald Trump habría alertado a ejecutivos petroleros un mes antes de la captura de Nicolás Maduro: “Prepárense”
Van Klaveren confirma que Pakarati deja funciones en Embajada en Nueva Zelandia, pero sigue siendo funcionaria diplomática
Rusia celebra la investidura de Delcy Rodríguez en Venezuela: "Hay que proteger la soberanía y volver al diálogo"