Van Klaveren confirma que Pakarati deja funciones en Embajada en Nueva Zelandia, pero sigue siendo funcionaria diplomática

El canciller señaló que se resolvió "incluir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelandia y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento".

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, saldrá de su cargo.

Esta jornada, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tuvo una sesión para conocer más antecedentes sobre la polémica que protagonizó la embajadora, quien compartió en su cuenta de Instagram una historia donde aparecía un letrero con la frase “libre determinación para la nación Rapa Nui”, a la que ella agregó la descripción “self-determination for Rapa Nui”.

Desde la Cancillería señalaron que tomaron conocimiento de la situación el 24 de diciembre y que Pakarati fue reprendida y eliminó la imagen de sus redes sociales.

De ese modo, Van Klaveren informó: “Hemos resuelto incluir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelandia y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”.

Cabe recalcar que esto no significa que Pakarati deje de ser funcionaria de Cancillería. Al hablar de adscripción, esto implica que se hará una reasignación.

El canciller apuntó a que las opiniones no son compatibles con el servicio exterior; sin embargo, Manahi Pakarati continuará siendo parte del servicio exterior, es decir, seguirá siendo funcionaria diplomática.