Vallejo replica a Kast por críticas a candidatura de Bachelet: “Gobernar es caminar y mascar chicle al mismo tiempo”

La ministra vocera respondió al presidente electo tras sus cuestionamientos sobre las prioridades del Ejecutivo, defendiendo la gestión simultánea de emergencias y política exterior.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la capacidad del Ejecutivo para manejar múltiples frentes tras las críticas del presidente electo, José Antonio Kast, quien cuestionó el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU en medio de emergencias nacionales.

Vallejo sostuvo que “ser Gobierno implica atender a las emergencias, pero también a muchos otros problemas”, utilizando la metáfora de que es necesario “caminar y mascar chicle al mismo tiempo”.

La defensa de una gestión multifacética

La respuesta de Vallejo se produjo luego de que Kast, en una visita a damnificados en Viña del Mar, afirmara que “Chile está viviendo una emergencia” y que esa debía ser la prioridad, absteniéndose de pronunciarse sobre la candidatura de Bachelet.

La ministra, según reportó Radio Bío Bío, argumentó que la política exterior no se detiene y que es deber del jefe de Estado gestionar ambos planos. “Gobernar es mucho más que solo atender las emergencias”, concluyó, subrayando que la ciudadanía demanda avances en diversos frentes de manera simultánea.