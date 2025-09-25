Exministro Valenzuela entra al debate agro: Critica el “populismo extremista” y defiende la regularización de migrantes

En conversación con CNN Chile Radio, el ex ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, abordó el debate sobre la migración, defendiendo la regularización de trabajadores para el sector silvoagropecuario y criticando los discursos "irresponsables" y "populistas" que, a su juicio, provienen de algunos candidatos presidenciales.

En conversación con CNN Chile Radio, Valenzuela respaldó la postura del presidente de la SNA, Antonio Walker, y calificó como “irresponsables” y de “populismo extremista” los discursos de algunos candidatos presidenciales que proponen cierres de fronteras y deportaciones masivas.

“Quieren mantener estos discursos de populismo extremista, de poner minas en la frontera, de no permitir ningún tipo de regularización. Es muy irresponsable”, declaró Valenzuela.

El exsecretario de Estado destacó también que el sector agrícola fue el más dinámico de la economía chilena en 2024, con un crecimiento del 7,4%, un factor clave para la competitividad del país como exportador de frutas.

¿Un flujo migratorio indispensable?

Valenzuela argumentó que la necesidad de mano de obra extranjera se explica por el envejecimiento de la población rural y la baja natalidad en Chile. Según Valenzuela, esta realidad hace que el trabajo de los migrantes sea “estratégico”.

En ese contexto, destacó la implementación de la visa Mercosur por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la cual ha permitido ordenar el flujo de trabajadores temporales, especialmente provenientes de Bolivia.

“Mejorar las relaciones con Bolivia… se logró tener protocolos para usar la visa Mercosur. Es una visa temporal que permite a trabajadores del Conosur moverse entre nuestros países y poder tener trabajo temporal”, explicó. Valenzuela apuntó que esta formalización no solo beneficia a la producción, sino que también garantiza la seguridad y los derechos de los trabajadores.

El exministro advirtió que una política migratoria “extremista” que prohibiera el trabajo temporal podría llevar a la “quiebra de empresas, la pérdida de competitividad y el daño a la economía del país”, calificándolo como “una catástrofe”.

¿Por qué los chilenos no trabajan en la agricultura?

Al ser consultado sobre si la falta de trabajadores chilenos en el sector se debe a los bajos salarios, Valenzuela desestimó la idea, asegurando que las condiciones económicas en el rubro han mejorado sustancialmente.

“No, yo creo que la cosa está en miti-miti, porque se paga, ha mejorado bastante los salarios en el trabajo de cosecha y también en la agroindustria muchísimo y las condiciones de trabajo”, afirmó, citando el ejemplo de trabajadores que en el peak de la cosecha de cerezas pueden ganar hasta $80.000 diarios.

Cabe recordar que el miércoles, también en CNN Chile Radio, el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, calificó la iniciativa de “irresponsable” y aseguró que “atenta básicamente al empleo laboral chileno”.

¿Qué dijo el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos?

El líder gremial fue enfático en criticar la visión de la SNA. Afirmó que el verdadero problema no es la falta de trabajadores nacionales, sino los bajos sueldos que se pagan en el campo.

“Si te das cuenta, por qué salen trabajadores chilenos a otros países a trabajar es porque efectivamente se está pagando un valor más alto“, explicó.

Valenzuela explicó que el problema es estructural y propio de países con un desarrollo medio-alto, donde “la mano de obra interna deja de trabajar en los temas de servicio doméstico, limpieza de baños, cosecha de fruta, trabajo pesado en la construcción, disminuye muchísimo”. Este fenómeno se ve agravado en Chile por una baja tasa de natalidad.

Finalmente, el exministro defendió la política de “jóvenes rurales” implementada por su cartera, que busca incentivar a nuevos trabajadores chilenos en el rubro. “Hay una manera de buscar también a jóvenes a que hagan esto”, sostuvo, aunque enfatizó que es un tema que requiere la corresponsabilidad de todos los actores y una mirada integral que no ignore la realidad demográfica del país.