Regularización migrante divide al agro: Gremio en picada contra el SNA y Walker por una eventual “distorsión al mercado”

Camilo Guzmán, presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, abordó en CNN Chile Radio la propuesta de Antonio Walker (SNA) de regularizar a migrantes para labores agrícolas. Fue enfático en calificar la declaración de "irresponsable" y aseguró que la solución debe ir más allá de una visa, apuntando a los bajos salarios y la informalidad del sector como el verdadero problema.

La propuesta de Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), sobre la regularización de migrantes para suplir la falta de mano de obra en el sector agrícola ha provocado una fuerte división en el rubro, con declaraciones cruzadas que ya hacen un fuerte eco en el debate.

Uno que alzó la voz fue el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, quien en entrevista con CNN Chile Radio calificó la iniciativa de “irresponsable” y aseguró que “atenta básicamente al empleo laboral chileno”.

¿Qué dijo el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos?

El líder gremial fue enfático en criticar la visión de la SNA. Afirmó que el verdadero problema no es la falta de trabajadores nacionales, sino los bajos sueldos que se pagan en el campo.

“Si te das cuenta, por qué salen trabajadores chilenos a otros países a trabajar es porque efectivamente se está pagando un valor más alto“, explicó.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con Camilo Guzmán, presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, sobre la propuesta de regularización de migrantes para labores en el mundo agrícola chileno. “Es una declaración irresponsable frente a la situación de todo el país”. 📡… pic.twitter.com/Tfr9NJ5F8E — CNN Chile (@CNNChile) September 24, 2025

La distorsión del mercado y los costos sociales

Guzmán acusó a algunos sectores del agro de buscar abaratar costos a través de la contratación informal de migrantes. “Le quitamos la pega hoy día a los chilenos, se la estamos dando a un extranjero para abaratar costos de una industria”, afirmó Guzmán, quien enfatizó que “los costos sociales que trae eso los pagamos todos con nuestros impuestos”.

El dirigente señaló que la falta de una política migratoria ordenada ha generado problemas como la informalidad y la “importación de pobreza”, que arrastran costos fiscales y sociales para el Estado y las comunidades.

“Cuando tenemos inmigrantes que se quedan en el país, importamos pobreza y esa pobreza acarrea diferentes tipos de costos”, sostuvo, refiriéndose a problemas en salud y servicios básicos, ya que muchos trabajadores irregulares no tienen acceso a previsión o seguros sociales.

En ese sentido, lamentó que la agroindustria haya aumentado las superficies de cultivo sin una planificación adecuada sobre la mano de obra, lo que hoy desplaza a los trabajadores chilenos.

La visa es insuficiente: La propuesta del gremio

Frente a la propuesta de la SNA de regularizar a los migrantes, Guzmán fue categórico: “La visa de trabajo es algo insuficiente”. En su visión, una solución real debe “profesionalizar” el sistema de trabajo, incluyendo aspectos como la bancarización, la identificación clara y, sobre todo, el pago de leyes sociales y seguros de salud.

“Cada vez que nosotros no pagamos una Fonasa, por ejemplo, a un inmigrante, eso es una distorsión del mercado laboral inmediatamente, que afecta y hace competir deslealmente contra el trabajo en Chile”, argumentó.

El presidente de la asociación citó cifras de la Federación Nacional de Trabajadores Transitorios (FENATAT), que señalan que entre el 60% y el 70% de los temporeros en Chile son extranjeros, lo que demuestra la magnitud del fenómeno. Guzmán insistió en que la solución al problema no pasa por la simple regularización, sino por establecer reglas claras que castiguen a quienes no cumplen la ley.

“La gente lo hace porque puede, el empresario lo va a hacer porque puede. Pero si tenemos las reglas claras del juego, créeme que la situación va a cambiar inmediatamente”, concluyó,